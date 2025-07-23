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孩子暑假放電好去處 新北南島文化節7月26、27日登場推闖關活動

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
2025新北南島文化節7月26、27日在十三行博物館登場，今年推出「衣起南島探險趣」闖關活動。圖／新北市立十三行博物館提供
2025新北南島文化節7月26、27日在十三行博物館登場，今年推出「衣起南島探險趣」闖關活動。圖／新北市立十三行博物館提供

暑假父母急需孩子放電去處，2025新北南島文化節7月26、27日在十三行博物館登場，今年推出「衣起南島探險趣」闖關活動，只要成功挑戰任務，就有機會抽中五星級飯店豪華住宿；現場更有精采跨國樂舞、永續市集及部落手作屋，讓孩子冒險旅程滿載知識與驚喜。

2025新北南島文化節以「編織」為主軸，匯聚來自馬紹爾、吐瓦魯等4國南島夥伴，也與花蓮縣政府，帶來16個原住民族群、20組精采樂舞團隊，打造北台灣唯一跨區域、跨族群的南島文化嘉年華。其中「衣起南島探險趣」闖關活動每日限量300名冒險者，只要答對南島服飾問題，即可獲得專屬圖騰手機背帶。

此外，只要完成玩手作、拍南島、看展覽、做環保、租餐具等指定任務，就有機會抽中福容大飯店淡水漁人碼頭店海景豪華客房、田園西餐廳自助晚餐及十三行綠時尚選品組等豐富大獎。

2025新北南島文化節現場設置超過40攤的「島風綠色市集」，推廣自然素材與低碳工藝，並鼓勵民眾自備環保餐具或租借現場餐具，八里渡船頭商圈也同步舉辦八里低碳永續購物節，自備環保袋或餐具並消費滿額即可抽獎，且活動期間捷運關渡站及蘆洲站皆設有免費接駁專車。

2025新北南島文化節7月26、27日在十三行博物館登場。圖／新北市立十三行博物館提供
2025新北南島文化節7月26、27日在十三行博物館登場。圖／新北市立十三行博物館提供

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