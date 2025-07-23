新北客家文化園區邁入20年 升級打造北台灣客家產業交流中心
新北市客家文化園區20周年，客家局推動園區升級再造計畫。新北市長侯友宜說，文化傳承是一棒接一棒、刻不容緩的重要工程，希望未來客家文化園區串連新北美術館、陶博館，營造親子共融、社區參與的文化空間，傳承客家文化不斷翻新。
新北市客家局長劉冠吟以「客家共融 × 永續生態 × 體驗教育」專案報告，推動四年五館、八年十館的新北哈客館計畫，此舉打破場域侷限，目前已完成中和、淡水、新店、新莊、板橋、五股與蘆洲等7館，年底前板橋中山館與三重館也將正式啟用，逐步建構完整都會客家文化網絡。
而客家文化園區邁入20年升級計畫，將入口重新規畫為穿透式開放空間，提升動線便利性與整體親近感，後方綠地將打造客家藥用植物園、共融式客家遊具及城市農夫工作區3大特色區域，分別對應客家養生智慧、移民故事與永續耕作精神，營造親子共融、社區參與的文化空間。
客家局推動客語認證，5年內4度獲客委會「通行語評核佳等」肯定，且近年推動全齡推廣策略，鼓勵各級學校推展客語教學，發展母語社區，同時透過歌謠、舞蹈、時裝與創意競賽等方式，讓學生將客語融入創作，強化文化實踐。
客家局說，未來將以青年參與作為文化發展的重要推力，透過「哈客青年智庫團」連結創意。新北每季舉辦的哈客青年會議，讓青年世代參與議題討論，落實至文化政策，推動客家文化與青年對話、共創，讓文化傳承不僅延續，更不斷翻新。
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