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新北啟動TOD三階都計公展30天 修法納入淨零義務規定

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
因應三鶯線即將在年底完工等捷運建設推進，新北城鄉局辦理新北TOD第三階段都市計畫公開展覽30天，修法新增淨零碳排相關規定。圖／新北捷運局提供
因應三鶯線即將在年底完工等捷運建設推進，新北城鄉局辦理新北TOD第三階段都市計畫公開展覽30天，修法新增淨零碳排相關規定。圖／新北捷運局提供

新北市政府為打造SDGs永續城鄉，配合2050淨零碳排目標，朝向韌性調適及降溫減碳規畫設計，因應捷運工程持續推進，本月25日起辦理新北TOD第三階段都市計畫公開展覽30天，修法新增淨零碳排相關規定，延續一、二階適用範圍原則，配合捷運汐東線開工、三鶯線通車滾動檢討，新增9處適用場站，增加適用面積305.81公頃。

新北城鄉局說，7月28日起於板橋、土城、樹林、泰山、新莊、永和、中和、淡水、三重、蘆洲、汐止、新店、三峽、鶯歌等行政區，陸續辦理14場公開展覽說明會，讓民眾能深入了解此次修正內容。

城鄉局長黃國峰表示，新北TOD自2019年推動至今，申請增額容積核准案共27件，並取得地區所需的公益性設施如公共托育中心、社會住宅、身心障礙者社區式日間照顧設施等公益空間，擴大社福量能。

黃說，近年因應全球氣候變遷與升溫，台灣也面臨極端天氣考驗，淨零碳排成為重要的治理目標，城市發展規畫要兼具環境永續責任，此次修法納入相關淨零義務規定，申請案件應取得低碳（低蘊含碳）建築標示與建築能效標示等，並增訂商業區頂蓋型沿街步道式開放空間相關規定，符合要件設置者得免計入建築面積、總樓地板面積及容積樓地板面積，打造宜居的15分鐘城市，就是透過大眾運輸加上步行，15分鐘可到達目的地。

淨零 零碳

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