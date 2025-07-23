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陽明山風櫃嘴單車熱點尚無即時影像 議員促增設防運動風險
陽明山風櫃嘴是北部民眾登山、單車挑戰熱門地點，不過議員陳宥丞發現，風櫃嘴地處山區、天氣多變，許多市民出發前無法即時掌握天氣與視線條件，恐增運動風險與安全疑慮。建議市府主動函文陽管處設即時影像。
北市工務局表示，已於7月21日函文陽管處評估於「風櫃嘴」設置即時影像設備事宜，以保障市民上山安全。
熱愛騎單車運動的議員陳宥丞說，目前陽明山國家公園範圍內，已有多處熱門據點均設有全天候氣象監視系統與即時影像網站，供民眾查詢現場狀況。這些設施由陽明山國家公園管理處或交通部中央氣象署設立，功能不僅提升遊憩安全，也大幅降低救難單位突發應變壓力。
不過他發現，風櫃嘴是國內知名的單車訓練路線，也是台北市民登山健行的重要據點，尤其清晨有許多車友、山友、跑友會前往騎車、登山。但至今仍未設置任何即時天候影像或監視設備，與同樣位於市境內的冷水坑、小油坑、大屯自然公園等熱門場域相比，明顯不足。
陳說，為提升市民運動安全，並強化山區活動的風險預警機制，他認為工務局大地工程處應主動函文陽明山國家公園管理處，協調設置即時影像設備，此舉不僅能提升整體服務品質與山區安全，更有助於打造台北作為運動友善城市的形象，並落實市民公共安全保障。工務局則表示，已於本周函文陽管處評估「風櫃嘴」設置即時影像設備事宜。
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