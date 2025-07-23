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汐止祕境 白匏湖3.3億打造生態園區

聯合報／ 記者游明煌／新北報導
新北汐止區白匏湖谷地占地約9.9公頃，不少民眾在白匏湖從事水上活動，市府將投入3.3億元打造生態園區。在記者林澔一／攝影
新北汐止區白匏湖谷地占地約9.9公頃，不少民眾在白匏湖從事水上活動，市府將投入3.3億元打造生態園區。在記者林澔一／攝影

新北市汐止區白匏湖谷地過去被視為「廢棄物天堂」，近年監測有穿山甲、麝香貓、食蟹獴等11種保育類動物和多種特有種植物。新北市府將投入3.3億元打造生態園區，將建步道、湖岸觀景平台，及多項生態體驗設施，預計2029年完成。

9.9公頃的白匏湖谷地內有三個大小不同的湖泊，這裡曾是垃圾掩埋場，原本是凹谷，地底埋藏深度17至22公尺的磚瓦、土石回填層，因位處山區，國有地、私有地、市有地夾雜，缺乏管理，曾遭人為破壞亂丟廢棄物，有的亂堆空地，有的倒入湖中，後因聯勤彈藥庫設置，亂倒情況減緩。近年再因軍事設施也撤離，解除神秘面紗，出入口也已封閉管制。

市長侯友宜、副市長劉和然等昨前往視察，侯友宜說，白匏湖地點非常優越，剛好在國道三號旁，近南港和汐止，土地原為國有，經努力後成為市有，不管一湖、二湖、三湖都要做生態園區開發準備，湖面非常美麗，可說山明水秀，很多民眾玩立槳，也是水岸休憩好地方，未來要保有原有生態環境，又讓民眾有好休閒地方。

侯友宜表示，為維護白匏湖珍貴的自然環境，市府推動白匏湖生態園區整建並整合周邊，由環保局推動資源循環中心的計畫，以杜絕濫墾濫倒的二次破壞，讓白匏湖與北側谷地成為低海拔保育類動物的棲地，讓這片郊山祕境，成為市民與自然同行的最佳場域。

工務局長馮兆麟說，白匏湖因交通不便少有人知，僅有釣客與部分水上運動愛好者使用，但仍有不肖人士傾倒廢棄物破壞環境，藉由生態園區與資源中心推動，提供更便捷方式得以親近這片山林，工程上將採低衝擊的生態保育措施。未來人為水域活動將以不禁止為原則，並規畫多功能平台使用，以靜態及無動力設備為主。

環保局長程大維說，白匏湖北側土地規畫設置資源循環中心，包含資源回收貯存場、清潔隊員備勤空間及環保車輛停車場，將有約百名隊員進駐作業。白匏湖生態園區與資源循環中心正辦理工程招標資料，公開閱覽。

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