去年90件 北市醫美爭議逐年升高

北市衛生局近10年累計受理582件美容醫學醫療爭議案，去年高達90件，創下歷年新高，今年截至6月底也超過49件，其中包含4起死亡案例，醫美爭議有逐年升高的跡象。衛生局表示，今年起將常見爭議列為重點項目稽查。

台灣目前尚未設立「美容醫學」專科制度，凡具西醫師資格者即可執行醫美療程，特定美容醫學手術項目如削骨、隆乳、抽脂等需向縣市主管機關申請登記核准，但其他常見療程如光電治療、針劑注射等大量普及非手術療程，目前仍缺統一查詢平台，導致多數民眾難以查證醫師背景與風險資訊。

議員曾獻瑩指出，許多醫美廣告為求吸睛，常誇大不實宣傳，韓國、日本、英國、德國等都有風險制度管控與設計，北市身為首都應帶頭推動醫美監管改革。

衛生局表示，今年度診所督導考核中，將執行手術及全身麻醉的診所列為重點查核對象，查核項目包含診所是否有執行全身麻醉、醫事人員是否有取得有效期限急救證照、施行醫療處置應告知病人足夠訊息、病人是否簽手術或麻醉同意書。衛生局官網也公告違反醫療法規定診所，供民眾就醫選擇。