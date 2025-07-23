新北環狀線增班 8月起尖峰5分鐘就1班

新北環狀線去年12月全線復駛後運量持續提升，新北捷運公司昨宣布，8月1日起尖峰班距縮短至5分鐘以內、離峰時段從原本10分鐘縮短為7分30秒。新北捷運公司總經理吳國濟說，班距加密有助提升服務量能。

新北捷運表示，環狀線尖峰時段為平日上午7時至9時、下午5時至晚間7時30分，班距將從原本5分30秒縮短為4分50秒，離峰時段為平日上午9時至下午5時，假日為上午10時至晚間6時，從10分鐘縮短為7分30秒，夜間離峰維持10分鐘班距。

新北捷運說，旅客平均等候時間將從4分30秒降為3分50秒，減少17.4%等候時間，不僅縮短通勤時間，也有效舒緩車廂擁擠情況，提升乘車舒適度。每日總列車趟次將從平日原本283趟次增加為329趟次，提升約16.3%；假日從229趟次增加至271趟次，提升約18.3%，大幅提升運能。

搭配班距加密，新北捷運也推出中運量系統公告時刻表，公開各站列車發車時間，提供旅客更具預期性的搭乘服務，旅客可透過月台電視、閘門顯示器掌握列車資訊，也可從公司官網查詢完整時刻表，列車上與各候車站月台內亦提供時刻表QR CODE供即時查閱，若遇雨天等特殊狀況將降速因應。