聽新聞
0:00 / 0:00

新北環狀線增班 8月起尖峰5分鐘就1班

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北環狀線8月1日起班距加密，提升服務量能。圖／聯合報系資料照片
新北環狀線8月1日起班距加密，提升服務量能。圖／聯合報系資料照片

新北環狀線去年12月全線復駛後運量持續提升，新北捷運公司昨宣布，8月1日起尖峰班距縮短至5分鐘以內、離峰時段從原本10分鐘縮短為7分30秒。新北捷運公司總經理吳國濟說，班距加密有助提升服務量能。

新北捷運表示，環狀線尖峰時段為平日上午7時至9時、下午5時至晚間7時30分，班距將從原本5分30秒縮短為4分50秒，離峰時段為平日上午9時至下午5時，假日為上午10時至晚間6時，從10分鐘縮短為7分30秒，夜間離峰維持10分鐘班距。

新北捷運說，旅客平均等候時間將從4分30秒降為3分50秒，減少17.4%等候時間，不僅縮短通勤時間，也有效舒緩車廂擁擠情況，提升乘車舒適度。每日總列車趟次將從平日原本283趟次增加為329趟次，提升約16.3%；假日從229趟次增加至271趟次，提升約18.3%，大幅提升運能。

搭配班距加密，新北捷運也推出中運量系統公告時刻表，公開各站列車發車時間，提供旅客更具預期性的搭乘服務，旅客可透過月台電視、閘門顯示器掌握列車資訊，也可從公司官網查詢完整時刻表，列車上與各候車站月台內亦提供時刻表QR CODE供即時查閱，若遇雨天等特殊狀況將降速因應。

環狀線 新北捷運

延伸閱讀

新北瑞芳大寮路巷口標線設計惹議 居民盼改善通行困境

新北淡水米粉寮土地公仔修復回歸 里長呼籲別再破壞了

新北7/23辦身障者及市民就業徵才 釋逾1300職缺

免門票拍爆「超巨荷蘭風車」！冠軍「神級甜點」藏在這 新北4.9顆星「歐風農舍莊園」免費參觀

相關新聞

京華城旁路面驚見小天坑 現場回填仍維持交管警戒

台北市京華城工地旁馬路傍晚出現天坑，坑洞，長1公尺、寬0.5公尺、深2公尺，因孔洞亦無擴大跡象，稍早已回填完畢，預計於明...

汐止祕境 白匏湖3.3億打造生態園區

新北市汐止區白匏湖谷地過去被視為「廢棄物天堂」，近年監測有穿山甲、麝香貓、食蟹獴等11種保育類動物和多種特有種植物。新北...

至少收1元！北市298場所 昨起一次性餐具須收費

北市298處列管場所昨起提供一次性餐具得要收費，最少收1元，輔導期至年底，明年元旦起違者最高罰1萬元，不過昨仍有業者未公...

新北環狀線增班 8月起尖峰5分鐘就1班

新北環狀線去年12月全線復駛後運量持續提升，新北捷運公司昨宣布，8月1日起尖峰班距縮短至5分鐘以內、離峰時段從原本10分...

去年90件 北市醫美爭議逐年升高

北市衛生局近10年累計受理582件美容醫學醫療爭議案，去年高達90件，創下歷年新高，今年截至6月底也超過49件，其中包含...

半年開逾5千張罰單！泰山「陷阱」路口動線要改善了

各地科技執法愈來愈普及，有新北民代反映，在泰山區新五路一段與中港南路口，短短半年內因機車直行占用右轉專用道開罰逾5000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。