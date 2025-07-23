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至少收1元！北市298場所 昨起一次性餐具須收費

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市298處場所昨起一次性餐具得要收費，最少1元，緩衝期至年底；有列管業者已貼上「外帶者要付費」的公告，但尚未開始收費。記者林佳彣／攝影
北市298處場所昨起一次性餐具得要收費，最少1元，緩衝期至年底；有列管業者已貼上「外帶者要付費」的公告，但尚未開始收費。記者林佳彣／攝影

北市298處列管場所昨起提供一次性餐具得要收費，最少收1元，輔導期至年底，明年元旦起違者最高罰1萬元，不過昨仍有業者未公告要收費，也有民眾說政策應要有更多誘因，環保局將加強輔導業者，未來不排除擴大對象。

北市淨零排放管理自治條例1月22日上路，環保局公告昨起北市的政府機關、公私立學校及北市府所屬各機關委外經營場館等列管單位，得要計價收費，盼透過法制化，以價制量，鼓勵民眾自備環保餐具。

298處包含人潮眾多的台北小巨蛋、花博公園MAJI集食行樂、松山文創園區、西門紅樓、北藝中心、北流、中油、捷運台北地下街、兒童新樂園多個捷運站的販賣店等。

不過，市政大樓一間餐廳昨外帶人潮不斷，有些是拿店家提供的餐盒，也有不少人自備環保餐具，但現場並無張貼一次性餐具計價公告。環保局已與公管中心溝通，業者近日會強化公告。

也有業者說，麻煩的是他要準備很多零錢，民眾也會覺得哪有那麼多零錢，他先貼上外帶者要付費公告，就有消費者在詢問，目前仍給消費者適應期。 

「我又不是出不起1元，店家應該也不想賺這1元。」民眾說，只付1元仍會使人想用一次性餐具，政策應要有誘因，才會減少使用，例如自備環保杯可減5元，早上1杯咖啡、下午1杯飲料就省10元。

環保局表示，已一一輔導298家，由業者自行評估成本去定價，大部分都收1元，接下來至12月31日政策緩衝期，會再第二輪店訪輔導，明年1月1日起，環保局稽查或接獲檢舉屬實，將依淨零自治條例第52條處3000元至1萬元，未改善者則按次處罰。

環保局坦言，若不計價，免錢東西易造成浪費，政府立法不是為了罰業者，而是與業者合作，讓民眾養成自備環保餐具的習慣，垃圾量減少，對大家都有好處。現階段從公部門開始，不排除逐步增加限制對象。

餐具 環保局

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