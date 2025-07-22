京華城旁路面驚見小天坑 現場回填仍維持交管警戒
台北市京華城工地旁馬路傍晚出現天坑，坑洞，長1公尺、寬0.5公尺、深2公尺，因孔洞亦無擴大跡象，稍早已回填完畢，預計於明天晚上辦理路面銑鋪。現場目前先維持交維，並請義交協助疏導交通。
消防局下午5時36分通報，坑洞地點在松山區京華城基地前八德路4段，路面有1個坑洞，長1公尺、寬0.5公尺、深2公尺，已放置三角錐並將下陷區域劃設警示線，目前坑洞無擴大跡象，新工處外包廠商到達現場，配合新工處外包廠商及警察警戒處理中。
新工處廠商現場先交維，並通知自來水、衛工處及水利處、建管處到場釐清，土木技師公會亦到場提供專業協助。
北市工務局指出，路面孔洞案經開挖未發現管線破損，孔洞亦無擴大跡象，稍早已回填完畢，俟混凝土強度足夠後，預計於明天晚上辦理路面銑鋪。現場目前先維持交維，並會請義交協助疏導交通。
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