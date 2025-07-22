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新北和千里步道協會聯手 將修復光明山周邊步道

中央社／ 新北22日電

新北市觀光旅遊局今天表示，從113年起與千里步道協會合作進行步道修復，今年將再與千里步道協會合作，針對光明山周邊步道以手作方式進行優化與修復，回饋自己的家山。

觀旅局發布新聞稿表示，去年與千里步道協會合作，完成2.7公里大棟山步道手作修復示範。今年為延續手作理念與精神，已與千里步道協會再次聯合規劃，針對光明山周邊步道以手作方式進行優化與修復。

觀旅局表示，今年與千里步道協會規劃，將於7月24日、25日、28日及29日進行光明山周邊步道調查及手作步道體驗推廣系列活動，將邀集康橋國中師生及志工參與，在協會專業步道講師帶領下，將以手作方式完成步道修復，包括設置塊石重整石階、改善路基、路面等。

觀旅局表示，期待透過學習了解及實際動手做步道，修補環境生態設施的行動，除有了環境教育的意涵，也帶動周邊居民對微笑山線家山的榮譽感、認同感，有助於共同維護步道及郊山生態環境的永續發展。

康橋

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