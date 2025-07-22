新北淡水米粉寮土地公仔修復回歸 里長呼籲別再破壞了

新北市淡水區中山北路一段與247巷口旁的綠帶步道，在地里長在三年前陸續設施了4座可愛造型的Q版福德正神及另外3座愛情公仔，想要營造美化社區環境，但在上個月底這一座土地公仔卻被不明人士插香祭拜還燒了紙錢，造成公仔本體有燒毀的情況，因此里長只好將公仔送修重新烤漆，而如今也重新亮相，里長也呼籲別再破壞公仔。

新興里長吳錦泉表示，新興里在中山北路一段，除了土地公仔還有另外米粉寮愛情公仔有三座，分別從新春街口沿著公園設施，但破壞事件不只這一次，先前也有發生過有人把公仔的臉部刮花，公仔被惡搞塗抹不明化學泡沫，還有公仔的部位被折斷等情況發生，每一次都還花了一些錢將其修補，對於這樣的情況一再發生，里長也相當困擾。

吳錦泉也說，設置公仔的用意，就是希望可以為新興里門面增添新的亮點。為里內增添一些裝置藝術，讓鄰里間增添更多溫度，沒想到卻發生多起惡意破壞事件，而這次的福德正神公仔被祭拜破壞，導致公仔有燒黑毀損的痕跡，里長也說民眾若要參拜祈福，一旁247巷進去新興街有米粉寮福德宮可以燒香拜拜，這一座公仔只是意象，也希望大家可以跟公仔拍照都行，但就是不要動手破壞，愛惜公物，才能讓環境維持下去。