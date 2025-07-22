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新北瑞芳大寮路巷口標線設計惹議 居民盼改善通行困境

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
初步擬定將塗銷現有機車停車格及縮小黃網線範圍，讓巷口出來的車輛有空間可以暫時停等。 圖／觀天下有線電視提供
初步擬定將塗銷現有機車停車格及縮小黃網線範圍，讓巷口出來的車輛有空間可以暫時停等。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區大寮路49巷口交通設計不良，長期困擾當地居民。由於從大寮路49巷口一出來就面對黃網線禁止停車區，緊鄰黃網線又是機車停車格，讓駕駛人常在紅燈時進退兩難，一旦駛出巷口稍作停等，就容易遭民眾檢舉，讓人感到相當無奈。

居民反映指出，每次從巷子出來都被迫停在黃網線或機車格前等紅燈，但這樣一來就違規，進退兩難。尤其是尖峰時段，車流多、視線又被停車格遮擋，對駕駛安全和通行效率都造成影響。

市議員林裔綺服務處主任蘇有德表示，接獲陳情後，日前已邀集相關單位到場會勘，針對巷口標線設計進行討論。經過評估，初步擬定將塗銷現有機車停車格及縮小黃網線範圍，讓巷口出來的車輛有空間可以暫時停等，避免違規爭議並提升路口通暢度。

蘇有德強調，民眾有權通行，也有義務遵守交通規則，當標線設計不合時宜，政府就應即時調整。未來也將持續關心地方交通環境，為居民爭取更友善的用路空間。

瑞芳 停車格

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