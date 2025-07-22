淡北道路施工挖破瓦斯管線「現場竄火舌」 一查竟沒該管線圖資

新北淡北道路工程今發生施工意外，因不慎挖破瓦斯管線，導致施工現場起火燃燒。新北新工處說，廠商在淡金高架橋下進行鋼板樁打設作業，挖破欣芝瓦斯公司用戶接管，瓦斯公司已派員處理並關閉氣閥，經過搶修，下午4時已完成修復，且查閱歷次協調會均沒有該圖資管線，後續將要求各管線單位清查所屬管線。

新工處指出，淡北道路施工廠商在淡金高架橋下進行鋼板樁打設作業，挖破地下不明管線，因洩漏瓦斯異味，現場人員立即通報欣芝瓦斯公司派員到場處理，同時由新北消防局及施工廠商水車待命。經瓦斯公司及消防人員儀器檢測相關數值屬於安全範圍內，目前現場安全無虞，淡金路仍維持通行。

議員鄭宇恩表示，經向淡北工務所確認是挖破瓦斯管線所致，至於施工單位是否未能掌握地下管線圖資，或管線本身未被列入圖資、管線探測作業是否確實，相關單位應盡速檢討。安全管理更不可掉以輕心，工程進度與安全缺一不可，任何一次疏失都可能釀成無法挽回的悲劇，盼市府及相關單位審慎以對。

新工處說明，該管線屬於欣芝瓦斯公司用戶接管，但歷次淡北道路工程管線工程協調會，均未有該圖資管線，後續將要求各管線單位，確實清查所屬管線（幹管、支管、用戶接管等），避免未知管線造成公安疑慮，保障民生需求與施工人員作業安全。

新工處也補充，瓦斯公司關閉氣閥約4小時進行檢修，目前已修復完畢。