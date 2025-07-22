快訊

台師大抽血案 系教評會「懲處結果不公布」…系主任：還有討論空間

已經換了7個室友！柯文哲轟檢察官是「網軍」：被關得莫名其妙

聽新聞
0:00 / 0:00

淡北道路施工挖破瓦斯管線「現場竄火舌」 一查竟沒該管線圖資

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北淡北道路工程今發生施工意外，因不慎挖破瓦斯管線，導致施工現場起火燃燒。圖／擷取自議員鄭宇恩臉書
新北淡北道路工程今發生施工意外，因不慎挖破瓦斯管線，導致施工現場起火燃燒。圖／擷取自議員鄭宇恩臉書

新北淡北道路工程今發生施工意外，因不慎挖破瓦斯管線，導致施工現場起火燃燒。新北新工處說，廠商在淡金高架橋下進行鋼板樁打設作業，挖破欣芝瓦斯公司用戶接管，瓦斯公司已派員處理並關閉氣閥，經過搶修，下午4時已完成修復，且查閱歷次協調會均沒有該圖資管線，後續將要求各管線單位清查所屬管線。

新工處指出，淡北道路施工廠商在淡金高架橋下進行鋼板樁打設作業，挖破地下不明管線，因洩漏瓦斯異味，現場人員立即通報欣芝瓦斯公司派員到場處理，同時由新北消防局及施工廠商水車待命。經瓦斯公司及消防人員儀器檢測相關數值屬於安全範圍內，目前現場安全無虞，淡金路仍維持通行。

議員鄭宇恩表示，經向淡北工務所確認是挖破瓦斯管線所致，至於施工單位是否未能掌握地下管線圖資，或管線本身未被列入圖資、管線探測作業是否確實，相關單位應盡速檢討。安全管理更不可掉以輕心，工程進度與安全缺一不可，任何一次疏失都可能釀成無法挽回的悲劇，盼市府及相關單位審慎以對。

新工處說明，該管線屬於欣芝瓦斯公司用戶接管，但歷次淡北道路工程管線工程協調會，均未有該圖資管線，後續將要求各管線單位，確實清查所屬管線（幹管、支管、用戶接管等），避免未知管線造成公安疑慮，保障民生需求與施工人員作業安全。

新工處也補充，瓦斯公司關閉氣閥約4小時進行檢修，目前已修復完畢。

新北 高架橋

延伸閱讀

高雄沿海路貨櫃專用道二期完工通車 民嘆遭大車夾擊看不到下個路口

台南永康復國路瓦斯管線遭挖破 警消灑水防護中

南韓首爾地鐵站瓦斯外洩 列車過站不停、周邊全面管制

水管遭挖破緊急搶修！ 桃園龜山8萬戶明停水23小時

相關新聞

淡北道路施工挖破瓦斯管線「現場竄火舌」 一查竟沒該管線圖資

新北淡北道路工程今發生施工意外，因不慎挖破瓦斯管線，導致施工現場起火燃燒。新北新工處說，廠商在淡金高架橋下進行鋼板樁打設...

翻新30年老屋今重新開張 蘆洲永平圖書分館化身療癒閱讀空間

擁有30年屋齡的蘆洲永平圖書分館，經過10個月空間優化，變為療癒系閱讀空間。新北副市長朱惕之見證啟用，他說原本陳舊的環境...

影／汐止康寧街第三期工程完工 社后整體路網串連可望紓解通勤壓力

新北市汐止區康寧街一、二期工程將原有2線道道路拓寬為4線道，三期工程將荒廢的麥帥公路舊址及被占用的土地收回活化，並將人車...

影／昔廢棄物天堂變身 侯友宜：3.3億打造汐止白匏湖成生態園區

新北市汐止白匏湖約9.9公頃的谷地，含括湖泊、溼地等自然環境，市府規畫為生態園區，監測發現有11種保育類動物，將投入3....

板橋農村公園露天水溝飄惡臭 水利局：住戶同意可接汙水管

位於板橋精華地段的農村公園，因兩條露天水溝長期傳出惡臭孳生老鼠與病媒蚊，影響居民生活品質。議員劉美芳上月總質詢時要求市府...

新北泰山這路口半年開逾5千張罰單 機車族哀怨議員建議改路型

科技執法各地陸續上路後，新北市議員陳明義指出，泰山區新五路一段與中港南路口，短短半年內因機車直行佔用右轉專用道開罰逾50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。