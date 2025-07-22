快訊

726大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向

立院今函送「普發一萬」特別條例 政院10天內須決定是否覆議

才傳分居！ㄚ頭5年婚姻疑貌合神離「簽字離婚」 經紀人發聲了

翻新30年老屋今重新開張 蘆洲永平圖書分館化身療癒閱讀空間

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
擁有30年屋齡的蘆洲永平圖書分館，經過10個月空間優化，變為療癒系閱讀空間。圖／新北市立圖書館提供
擁有30年屋齡的蘆洲永平圖書分館，經過10個月空間優化，變為療癒系閱讀空間。圖／新北市立圖書館提供

擁有30年屋齡的蘆洲永平圖書分館，經過10個月空間優化，變為療癒系閱讀空間。新北副市長朱惕之見證啟用，他說原本陳舊的環境，蛻變為兼具功能性與美感的現代化閱讀空間，同時結合社會情緒學習，打造減壓閱讀角，透過閱讀減壓「自療」。

位處蘆洲永平市場大樓3樓的蘆洲永平分館空間大改造，今日重新啟用。朱惕之說，蘆洲昔日為淡水河畔沙洲，蘆花紛飛泛照著淡黃月色，有蘆荻泛月美稱，因此蘆洲永平分館翻新，融合在地意象，透過蘆荻黃與蘆葦的元素，營造一個充滿自然氣息和放鬆的療癒空間，並結合社會情緒學習（SEL），打造減壓閱讀角，透過閱讀減壓「自療」。

新北市立圖書館表示，社會情緒學習是近年教育趨勢，包括理解自己和他人的情緒、處理壓力、關注同理心與人際互動等，是現代人需要共同面對與解決的重要課題。蘆洲永平分館改造後，特別設置了「減壓閱讀角」，規畫自我覺察、自我管理、社會覺察、人際技巧、負責任的決定等五個SEL自我療癒空間，並提供心靈紓壓書籍以及療癒小物，讓民眾可以在日常中實踐SEL，調節情緒，自我紓壓。

除減壓閱讀角，靠窗處的閱讀區以設計吧台，有陽光與綠意陪伴，也是讓心情放鬆的愜意空間。兒童閱覽區呼應蘆洲的在地生態特色，設置童趣座階、閱讀樹親子共讀區，同時提供上萬冊生態繪本、童書以及五感早教遊戲感官盆，家長可以透過感統互動遊戲結合故事情節，從小培養孩子的閱讀習慣。

另外，分館還有樂齡閱讀區、期刊閱報區、資料檢索區、視聽資料區、一般閱覽區、在地知識學專區、多元文化專區等，滿足不同年齡、族群的閱讀需求。蘆洲永平分館也將在7、8月推出系列活動，包括營隊、故事劇場、攝影展及影展等，慶祝分館重新開張。

擁有30年屋齡的蘆洲永平圖書分館，經過10個月空間優化，變為療癒系閱讀空間。圖／新北市立圖書館提供
擁有30年屋齡的蘆洲永平圖書分館，經過10個月空間優化，變為療癒系閱讀空間。圖／新北市立圖書館提供
蘆洲昔日為淡水河畔沙洲，有蘆荻泛月美稱，蘆洲永平分館翻新融合在地意象，透過蘆荻黃與蘆葦的元素，營造療癒空間。記者劉懿萱／攝影
蘆洲昔日為淡水河畔沙洲，有蘆荻泛月美稱，蘆洲永平分館翻新融合在地意象，透過蘆荻黃與蘆葦的元素，營造療癒空間。記者劉懿萱／攝影

情緒 療癒

延伸閱讀

影／光雕水舞秀深澳小卷市集登場 連3周吃小卷、賞水舞

影／蘆洲長安街突然噴泡沫水阻斷交通 網友扮柯南找答案

影／蘆洲工人只為1500元持械聚眾鬥毆被逮 5人急診都不只這錢

阻新店粗坑壩憾事重演 新北全面檢視高風險水域

相關新聞

女剪接師入住青創社宅拍A片遭調查 住都中心7月底終止契約

北市青年社宅二期日前被議員爆出淪為AV色情影片拍片場，經查住戶竟是以幼兒唱遊、日文手作等名義申請到的青創戶，市長蔣萬安下...

翻新30年老屋今重新開張 蘆洲永平圖書分館化身療癒閱讀空間

擁有30年屋齡的蘆洲永平圖書分館，經過10個月空間優化，變為療癒系閱讀空間。新北副市長朱惕之見證啟用，他說原本陳舊的環境...

影／汐止康寧街第三期工程完工 社后整體路網串連可望紓解通勤壓力

新北市汐止區康寧街一、二期工程將原有2線道道路拓寬為4線道，三期工程將荒廢的麥帥公路舊址及被占用的土地收回活化，並將人車...

影／昔廢棄物天堂變身 侯友宜：3.3億打造汐止白匏湖成生態園區

新北市汐止白匏湖約9.9公頃的谷地，含括湖泊、溼地等自然環境，市府規畫為生態園區，監測發現有11種保育類動物，將投入3....

板橋農村公園露天水溝飄惡臭 水利局：住戶同意可接汙水管

位於板橋精華地段的農村公園，因兩條露天水溝長期傳出惡臭孳生老鼠與病媒蚊，影響居民生活品質。議員劉美芳上月總質詢時要求市府...

新北泰山這路口半年開逾5千張罰單 機車族哀怨議員建議改路型

科技執法各地陸續上路後，新北市議員陳明義指出，泰山區新五路一段與中港南路口，短短半年內因機車直行佔用右轉專用道開罰逾50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。