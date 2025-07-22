翻新30年老屋今重新開張 蘆洲永平圖書分館化身療癒閱讀空間

擁有30年屋齡的蘆洲永平圖書分館，經過10個月空間優化，變為療癒系閱讀空間。新北副市長朱惕之見證啟用，他說原本陳舊的環境，蛻變為兼具功能性與美感的現代化閱讀空間，同時結合社會情緒學習，打造減壓閱讀角，透過閱讀減壓「自療」。

位處蘆洲永平市場大樓3樓的蘆洲永平分館空間大改造，今日重新啟用。朱惕之說，蘆洲昔日為淡水河畔沙洲，蘆花紛飛泛照著淡黃月色，有蘆荻泛月美稱，因此蘆洲永平分館翻新，融合在地意象，透過蘆荻黃與蘆葦的元素，營造一個充滿自然氣息和放鬆的療癒空間，並結合社會情緒學習（SEL），打造減壓閱讀角，透過閱讀減壓「自療」。

新北市立圖書館表示，社會情緒學習是近年教育趨勢，包括理解自己和他人的情緒、處理壓力、關注同理心與人際互動等，是現代人需要共同面對與解決的重要課題。蘆洲永平分館改造後，特別設置了「減壓閱讀角」，規畫自我覺察、自我管理、社會覺察、人際技巧、負責任的決定等五個SEL自我療癒空間，並提供心靈紓壓書籍以及療癒小物，讓民眾可以在日常中實踐SEL，調節情緒，自我紓壓。

除減壓閱讀角，靠窗處的閱讀區以設計吧台，有陽光與綠意陪伴，也是讓心情放鬆的愜意空間。兒童閱覽區呼應蘆洲的在地生態特色，設置童趣座階、閱讀樹親子共讀區，同時提供上萬冊生態繪本、童書以及五感早教遊戲感官盆，家長可以透過感統互動遊戲結合故事情節，從小培養孩子的閱讀習慣。