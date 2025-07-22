影／汐止康寧街第三期工程完工 社后整體路網串連可望紓解通勤壓力

新北市汐止區康寧街一、二期工程將原有2線道道路拓寬為4線道，三期工程將荒廢的麥帥公路舊址及被占用的土地收回活化，並將人車動線串連延伸，完善人本通行空間，並將區內10處電桿及高速公路沿線凸出管架下地，近日完工。市長侯友宜今視察，未來可配合捷運汐東線以及同興路穿越地下道相互串連，有效改善人行環境。

新北市政府分期推動汐止區康寧街拓寬工程的人本環境大改造計畫，2010年起陸續完成一、二期改善工程，第三期工程近日完成改善。

侯友宜說，康寧街三期工程雖然只是汐止的一部分，卻是串連康寧街整體路網的重要齒輪，未來可配合捷運汐東線以及同興路穿越地下道相互串連，有效改善人行環境。車行部分，康寧街工程完工後配合國道1號南下新設匝道，紓解社后地區通勤壓力。

工務局長馮兆麟說，康寧街一、二期工程將原有2線道道路拓寬為4線道，而本案三期工程除延續前期計畫外，更將荒廢至今的麥帥公路舊址及被占用的土地收回活化，並將人車動線串連延伸，完善「整體道路」通行空間，並與台電及高公局協調將工區內10處電桿及高速公路沿線凸出管架下地，將汐止社后地區整體路網串連。

馮兆麟表示，因鄰近金龍湖，為融合地方特色，人行道導入「龍」意象，利用黑、白、綠3色環保再生磚排列出「騰雲飛龍」的造型，展現龍身靈動綿延的視覺效果，行走時能感受到龍紋流動之韻律感，亦規畫連續複層植栽帶及街道家具，打造兼具功能及休憩的綠色廊道。