影／汐止康寧街第三期工程完工 社后整體路網串連可望紓解通勤壓力
新北市汐止區康寧街一、二期工程將原有2線道道路拓寬為4線道，三期工程將荒廢的麥帥公路舊址及被占用的土地收回活化，並將人車動線串連延伸，完善人本通行空間，並將區內10處電桿及高速公路沿線凸出管架下地，近日完工。市長侯友宜今視察，未來可配合捷運汐東線以及同興路穿越地下道相互串連，有效改善人行環境。
新北市政府分期推動汐止區康寧街拓寬工程的人本環境大改造計畫，2010年起陸續完成一、二期改善工程，第三期工程近日完成改善。
侯友宜說，康寧街三期工程雖然只是汐止的一部分，卻是串連康寧街整體路網的重要齒輪，未來可配合捷運汐東線以及同興路穿越地下道相互串連，有效改善人行環境。車行部分，康寧街工程完工後配合國道1號南下新設匝道，紓解社后地區通勤壓力。
工務局長馮兆麟說，康寧街一、二期工程將原有2線道道路拓寬為4線道，而本案三期工程除延續前期計畫外，更將荒廢至今的麥帥公路舊址及被占用的土地收回活化，並將人車動線串連延伸，完善「整體道路」通行空間，並與台電及高公局協調將工區內10處電桿及高速公路沿線凸出管架下地，將汐止社后地區整體路網串連。
馮兆麟表示，因鄰近金龍湖，為融合地方特色，人行道導入「龍」意象，利用黑、白、綠3色環保再生磚排列出「騰雲飛龍」的造型，展現龍身靈動綿延的視覺效果，行走時能感受到龍紋流動之韻律感，亦規畫連續複層植栽帶及街道家具，打造兼具功能及休憩的綠色廊道。
養工處長鄭立輝指出，改善範圍包含康寧街474巷及湖前街2巷，長度共計338公尺，透過土地活化、瓶頸打通概念，除將兩路段全寬開闢，亦透過違建拆除、占用排除取回土地後，重新配置景觀步道、人行道、車道及停車場1座。並設置Ubike2.0延伸康寧街主線綠色運輸路網達1821公尺，最大化活用閒置空間，同時舒緩當地民眾停車需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言