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影／昔廢棄物天堂變身 侯友宜：3.3億打造汐止白匏湖成生態園區

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
昔廢棄物天堂大變身，侯友宜：汐止白匏湖投入3.3億打造生態園區。記者游明煌／攝影
昔廢棄物天堂大變身，侯友宜：汐止白匏湖投入3.3億打造生態園區。記者游明煌／攝影

新北市汐止白匏湖約9.9公頃的谷地，含括湖泊、溼地等自然環境，市府規畫為生態園區，監測發現有11種保育類動物，將投入3.3億元設置步道、湖岸觀景平台以及多項生態體驗設施，預計118年完成。市長侯友宜說，將保有原有生態，打造為親水生態休閒好去處。

白匏湖擁有豐富生態資源與美麗湖光山色的秘境，為北側湖岸延伸至新台五路約9.9公頃的谷地，市府規畫為生態園區，將設置步道、湖岸觀景平台以及多項生態體驗設施，讓民眾可以輕鬆悠閒親近山林、了解自然復育的歷程。

工務局說，白匏湖生態園區與資源循環中心預計118年完成，目前正辦理工程招標資料公開閱覽。人為水域活動將以不禁止為原則，將規畫設置多功能平台使用，以靜態及無重力設備為主。

市長侯友宜、副市長劉和然等今前往視察，侯友宜說，白匏湖地點非常優越，剛好在高速公路旁邊及車站附近，近南港和汐止，土地原為國有，經過努力成為市有，不管一湖、二湖、三湖整體都要做為生態園區開發的準備，湖面非常美麗，可說是山明水秀，很多民眾玩立槳，也是山岸休憩的好地方，未來要保有原有生態環境，又讓民眾有好的休閒地方。

侯友宜表示，為了維護白匏湖珍貴的自然環境，市府推動白匏湖生態園區整建並整合周邊，並由環保局推動資源循環中心的計畫，藉以杜絕對汐止山林的濫墾濫倒的二次破壞，讓白匏湖與北側谷地成為低海拔保育類動物的棲地，讓這片郊山秘境，成為市民與自然同行的最佳場域。

工務局長馮兆麟說，白匏湖因交通不便少有人知，目前僅有釣客與部分水上運動愛好者使用，但仍有不肖人士傾倒廢棄物破壞環境，藉由生態園區與資源中心的推動，提供更便捷的方式得以親近這片山林，在工程上將採低衝擊的生態保育措施，落實對保育類動物棲息環境迴避、縮小、減輕或補償作為

另外，將進駐同一區域的資源循環中心進行工程介面整合，縮短現地工程對環境影響，並設置多處生物廊道以及補償設施，確保保育類動物棲息、覓食的環境。

環保局長程大維表示，白匏湖北側土地規畫設置資源循環中心，包含資源回收貯存場、清潔隊員備勤空間及環保車輛停車場，在未來將有約百名隊員進駐作業。

工務局說，白匏湖生態園區與資源循環中心預計118年完成，目前正辦理工程招標資料公開閱覽。人為水域活動將以不禁止為原則，將規畫設置多功能平台使用，以靜態及無重力設備為主。

昔廢棄物天堂大變身，侯友宜：汐止白匏湖投入3.3億打造生態園區。記者游明煌／攝影
昔廢棄物天堂大變身，侯友宜：汐止白匏湖投入3.3億打造生態園區。記者游明煌／攝影
昔廢棄物天堂大變身，侯友宜：汐止白匏湖投入3.3億打造生態園區。空拍圖／新北市政府提供
昔廢棄物天堂大變身，侯友宜：汐止白匏湖投入3.3億打造生態園區。空拍圖／新北市政府提供
昔廢棄物天堂大變身，侯友宜：汐止白匏湖投入3.3億打造生態園區。記者游明煌／攝影
昔廢棄物天堂大變身，侯友宜：汐止白匏湖投入3.3億打造生態園區。記者游明煌／攝影
昔廢棄物天堂大變身，侯友宜：汐止白匏湖投入3.3億打造生態園區。記者游明煌／攝影
昔廢棄物天堂大變身，侯友宜：汐止白匏湖投入3.3億打造生態園區。記者游明煌／攝影
昔廢棄物天堂大變身，侯友宜：汐止白匏湖投入3.3億打造生態園區。記者游明煌／攝影
昔廢棄物天堂大變身，侯友宜：汐止白匏湖投入3.3億打造生態園區。記者游明煌／攝影
昔廢棄物天堂大變身，侯友宜：汐止白匏湖投入3.3億打造生態園區。記者游明煌／攝影
昔廢棄物天堂大變身，侯友宜：汐止白匏湖投入3.3億打造生態園區。記者游明煌／攝影

白匏湖 侯友宜 生態園區

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