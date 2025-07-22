快訊

台股早盤創高翻黑下殺超過300點！分析師：短線利空測試…回檔反而是機會

花大錢去瑞士卻狂吃泡麵？他不解台人想法 網曝現實面：我也這樣

大罷免決戰最後4天 游盈隆曝「5大關鍵變數」

板橋農村公園露天水溝飄惡臭 水利局：住戶同意可接汙水管

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
議員劉美芳上月總質詢時要求市府相關局處積極提出改善方案，昨與新北市水利局等單位會勘。圖／劉美芳提供
議員劉美芳上月總質詢時要求市府相關局處積極提出改善方案，昨與新北市水利局等單位會勘。圖／劉美芳提供

位於板橋精華地段的農村公園，因兩條露天水溝長期傳出惡臭孳生老鼠與病媒蚊，影響居民生活品質。議員劉美芳上月總質詢時要求市府相關局處積極提出改善方案，昨與新北市水利局等單位會勘。水利局表示住戶可提供部分室內空間埋設用戶汙水設備並經住戶同意後則可由水利局進行汙水用戶接管。

當地江翠里長蔡明輝表示農村公園兩條露天水溝夏季經常傳出惡臭，環境這麼髒政府不處理嗎？目前多數房屋老舊，住戶多為弱勢或年長者，屋主根本不住在這，要逐戶協調配合確實有難度。吳鳳路50巷42弄的黃先生也表示，自己在此居住超過50年夏天時老鼠經常出沒，甚至跑進屋內，真的很恐怖。

劉美芳表示，公園與住宅區環境衛生與居民的健康息息相關，這不只是地方治理問題，更是公共安全與基本生活品質的保障。既然問題存在就要想辦法解決，不可能因為困難就放著不管。針對靠近農村公園一側，養工處已承諾將進行水溝加蓋及清淤，後續會找廠商跟里長到現場勘查。

水利局表示，板橋農村公園周邊為吳鳳路50巷42弄單號及雙號側，過去因建物為合法房屋，後巷私人土地空間不足單側75公分，故汙水未接管，如住戶可提供部分室內空間埋設用戶汙水設備並經住戶同意後則可由水利局進行汙水用戶接管，或由住戶向後方公有土地租用足夠空間後，水利局再辦理汙水接管。如果前述兩個方案住戶考量建物老舊有施工風險疑慮，也可維持現況待都更後一併納管改善，尚未完成都市更新前，周邊水溝仍由權責單位定期清疏改善，以維護公園周邊環境整潔。

位於板橋精華地段的農村公園，因兩條露天水溝長期傳出惡臭孳生老鼠與病媒蚊，影響居民生活品質。圖／劉美芳提供
位於板橋精華地段的農村公園，因兩條露天水溝長期傳出惡臭孳生老鼠與病媒蚊，影響居民生活品質。圖／劉美芳提供

住戶 水利局

延伸閱讀

「公務員是政客的工具」 他見新北市府壓力調查：填這種東西也沒用

平溪天燈釀35件災損 永續發展資金見底95萬元賠不出

告別危樓陰影！板橋海砂屋都更審議通過 核定後拆除重建

人潮絡繹不絕...新北府中捷運站行穿線壅塞將改善 拚8月底完工

相關新聞

影／罕見毛蟹潮洄游碧潭堰 萬蟹奔騰 畫面震撼

新北市碧潭堰近日出現罕見壯觀的毛蟹洄游潮，數以千計的毛蟹密密麻麻攀爬堰體、逆流而上，宛如「萬蟹奔騰」，畫面震撼、場面罕見...

新北環狀線班增加班次 8/1起尖峰5分、離峰8分一班

環狀線復駛後，運量持續提升，新北捷運公司指出，為提升通勤效率與服務品質，環狀線自8月1日起將尖峰班距縮短至5分鐘以內、離...

汐止康寧街第三期工程完工 社后整體路網串連可望紓解通勤壓力

新北市汐止區康寧街一、二期工程將原有2線道道路拓寬為4線道，三期工程將荒廢的麥帥公路舊址及被占用的土地收回活化，並將人車...

影／昔廢棄物天堂變身 侯友宜：3.3億打造汐止白匏湖成生態園區

新北市汐止白匏湖約9.9公頃的谷地，含括湖泊、溼地等自然環境，市府規畫為生態園區，監測發現有11種保育類動物，將投入3....

板橋農村公園露天水溝飄惡臭 水利局：住戶同意可接汙水管

位於板橋精華地段的農村公園，因兩條露天水溝長期傳出惡臭孳生老鼠與病媒蚊，影響居民生活品質。議員劉美芳上月總質詢時要求市府...

新北泰山這路口半年開逾5千張罰單 機車族哀怨議員建議改路型

科技執法各地陸續上路後，新北市議員陳明義指出，泰山區新五路一段與中港南路口，短短半年內因機車直行佔用右轉專用道開罰逾50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。