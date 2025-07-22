板橋農村公園露天水溝飄惡臭 水利局：住戶同意可接汙水管
位於板橋精華地段的農村公園，因兩條露天水溝長期傳出惡臭孳生老鼠與病媒蚊，影響居民生活品質。議員劉美芳上月總質詢時要求市府相關局處積極提出改善方案，昨與新北市水利局等單位會勘。水利局表示住戶可提供部分室內空間埋設用戶汙水設備並經住戶同意後則可由水利局進行汙水用戶接管。
當地江翠里長蔡明輝表示農村公園兩條露天水溝夏季經常傳出惡臭，環境這麼髒政府不處理嗎？目前多數房屋老舊，住戶多為弱勢或年長者，屋主根本不住在這，要逐戶協調配合確實有難度。吳鳳路50巷42弄的黃先生也表示，自己在此居住超過50年夏天時老鼠經常出沒，甚至跑進屋內，真的很恐怖。
劉美芳表示，公園與住宅區環境衛生與居民的健康息息相關，這不只是地方治理問題，更是公共安全與基本生活品質的保障。既然問題存在就要想辦法解決，不可能因為困難就放著不管。針對靠近農村公園一側，養工處已承諾將進行水溝加蓋及清淤，後續會找廠商跟里長到現場勘查。
水利局表示，板橋農村公園周邊為吳鳳路50巷42弄單號及雙號側，過去因建物為合法房屋，後巷私人土地空間不足單側75公分，故汙水未接管，如住戶可提供部分室內空間埋設用戶汙水設備並經住戶同意後則可由水利局進行汙水用戶接管，或由住戶向後方公有土地租用足夠空間後，水利局再辦理汙水接管。如果前述兩個方案住戶考量建物老舊有施工風險疑慮，也可維持現況待都更後一併納管改善，尚未完成都市更新前，周邊水溝仍由權責單位定期清疏改善，以維護公園周邊環境整潔。
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