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新北泰山這路口半年開逾5千張罰單 機車族哀怨議員建議改路型

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
泰山區新五路一段與中港南路口經會勘，市府研議平移人行道橋墩及板新水廠管線位置，重新配置現有路型，釋出部分人行道空間釋出為汽機車通行車道。圖／新北市議員陳明義提供
泰山區新五路一段與中港南路口經會勘，市府研議平移人行道橋墩及板新水廠管線位置，重新配置現有路型，釋出部分人行道空間釋出為汽機車通行車道。圖／新北市議員陳明義提供

科技執法各地陸續上路後，新北市議員陳明義指出，泰山區新五路一段與中港南路口，短短半年內因機車直行佔用右轉專用道開罰逾5000件，引發機車族怨言，經邀集相關單位會勘、檢討交通動線。市府研議平移人行道橋墩及板新水廠管線位置，重新配置現有路型。

陳明義指出，泰山新五路一段與中港南路口去年12月開始執行科技執法，僅半年就開出逾5000件機車佔用右轉專用道的罰單，民眾接連收到罰單，叫苦連天。

陳明義現場實際勘查後，認為動線設計不合理，且機車族反映新五路往五股方向，車流壅塞常被擠至最外側車道的右轉專用道，接近中港南路口時，前方又有橋墩阻擋直行，機車只能被迫硬切進左側直行車道，導致違規被拍非常無奈。

陳明義表示，他不反對科技執法，而是希望執法更合理、更貼近實際科技執法，建議交通大隊暫停取締「機車直行佔用右轉道」，釐清動線、標線與號誌是否合理明確，再執法。交通大隊指出，待收到會勘紀錄後，將暫停取締，待動線改善完成後才會重新執法。

另外，經會勘及相關單位取得共識後，市府研議平移人行道橋墩及板新水廠管線位置，重新配置現有路型，釋出部分人行道空間釋出為汽機車通行車道，讓新五路一段（中港南至中港西）整段車道動線符合實際行駛需求。

科技執法各地陸續上路後，新北市議員陳明義指出，泰山區新五路一段與中港南路口，短短半年內因機車直行佔用右轉專用道開罰逾5000件。圖／新北市議員陳明義提供
科技執法各地陸續上路後，新北市議員陳明義指出，泰山區新五路一段與中港南路口，短短半年內因機車直行佔用右轉專用道開罰逾5000件。圖／新北市議員陳明義提供

車道 人行道 陳明義

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