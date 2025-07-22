聽新聞
0:00 / 0:00
逛艋舺不只龍山寺 100場免費「巷仔內」導覽認識萬華
富含歷史廟宇、美食的台北市萬華，商業處推出「漫步艋舺」免費100場遊程，透過「巷仔內」專業導覽師介紹認識在地。商圈也說，擴散效益及店家們合作串接下，業績預估至少成長3成。
台北市副市長林奕華說，活動透過萬華及城中商圈串接成廊帶，推出免費的100場遊程，集結20位以上熟稔在地歷史脈絡、生活文化，並具豐富經驗的專業導覽師資輪番上陣，包括文藝女詩人葉益青、大輿出版社總編劉斐青、暢銷書「做工的人」作者林立青等。
林奕華說，不僅僅是單純的歷史，更透過美食、在地廟宇，以長期性的活動來促進街區，參加民眾還可獲得「漫步艋舺」集章摺頁，藉以吸引民眾入店集章，提升促進店家商機。
台北市萬華街區發展協會理事長洪文和表示，漫步艋舺活動結合在地的宮廟、凱達的格萊天漾大飯店也一起合作，只要住宿即可參加導覽，同時店家也推出新產品宣傳，整整半年活動，業績預估至少漲3成以上。
商業處長高振源介紹，遊程推出5條路線，從探索青草智慧的「青草療癒」、感受信仰與戀愛能量的「來萬華找浪漫姻緣」、深入市場與古廟的「老店古廟好味道」，到夜間熱鬧非凡的「艋舺夜未眠」及走入加蚋仔巷弄的「南萬華散步」等。
高振源也說，尤其今年12月初也有青山王遶境等在地祭典，體現出拜廟宇、聽巷口故事、品經典小吃，傳遞最動人的人文故事。
商業輔導科長翁誌麟也說，以往萬華艋舺會想到龍山寺，但透過以商圈的漫步艋舺活動，期盼由在地「巷仔內」的導覽，深入認識在地，特別是萬華商圈店家們以活動凝聚後，未來活動成為品牌，導入更多商機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言