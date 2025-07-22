逛艋舺不只龍山寺 100場免費「巷仔內」導覽認識萬華

富含歷史廟宇、美食的台北市萬華，商業處推出「漫步艋舺」免費100場遊程，透過「巷仔內」專業導覽師介紹認識在地。商圈也說，擴散效益及店家們合作串接下，業績預估至少成長3成。

台北市副市長林奕華說，活動透過萬華及城中商圈串接成廊帶，推出免費的100場遊程，集結20位以上熟稔在地歷史脈絡、生活文化，並具豐富經驗的專業導覽師資輪番上陣，包括文藝女詩人葉益青、大輿出版社總編劉斐青、暢銷書「做工的人」作者林立青等。

林奕華說，不僅僅是單純的歷史，更透過美食、在地廟宇，以長期性的活動來促進街區，參加民眾還可獲得「漫步艋舺」集章摺頁，藉以吸引民眾入店集章，提升促進店家商機。

台北市萬華街區發展協會理事長洪文和表示，漫步艋舺活動結合在地的宮廟、凱達的格萊天漾大飯店也一起合作，只要住宿即可參加導覽，同時店家也推出新產品宣傳，整整半年活動，業績預估至少漲3成以上。

商業處長高振源介紹，遊程推出5條路線，從探索青草智慧的「青草療癒」、感受信仰與戀愛能量的「來萬華找浪漫姻緣」、深入市場與古廟的「老店古廟好味道」，到夜間熱鬧非凡的「艋舺夜未眠」及走入加蚋仔巷弄的「南萬華散步」等。

高振源也說，尤其今年12月初也有青山王遶境等在地祭典，體現出拜廟宇、聽巷口故事、品經典小吃，傳遞最動人的人文故事。