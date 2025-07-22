快訊

台股早盤創高翻黑下殺超過300點！分析師：短線利空測試…回檔反而是機會

花大錢去瑞士卻狂吃泡麵？他不解台人想法 網曝現實面：我也這樣

大罷免決戰最後4天 游盈隆曝「5大關鍵變數」

聽新聞
0:00 / 0:00

逛艋舺不只龍山寺 100場免費「巷仔內」導覽認識萬華

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市副市長林奕華（中）和台北市萬華街區發展協會理事長洪文和（左）及商業處長高振源（右）喝著特調的青草茶，邀請民眾參加免費遊程。記者邱書昱／攝影
台北市副市長林奕華（中）和台北市萬華街區發展協會理事長洪文和（左）及商業處長高振源（右）喝著特調的青草茶，邀請民眾參加免費遊程。記者邱書昱／攝影

富含歷史廟宇、美食的台北市萬華，商業處推出「漫步艋舺」免費100場遊程，透過「巷仔內」專業導覽師介紹認識在地。商圈也說，擴散效益及店家們合作串接下，業績預估至少成長3成。

台北市副市長林奕華說，活動透過萬華及城中商圈串接成廊帶，推出免費的100場遊程，集結20位以上熟稔在地歷史脈絡、生活文化，並具豐富經驗的專業導覽師資輪番上陣，包括文藝女詩人葉益青、大輿出版社總編劉斐青、暢銷書「做工的人」作者林立青等。

林奕華說，不僅僅是單純的歷史，更透過美食、在地廟宇，以長期性的活動來促進街區，參加民眾還可獲得「漫步艋舺」集章摺頁，藉以吸引民眾入店集章，提升促進店家商機。

台北市萬華街區發展協會理事長洪文和表示，漫步艋舺活動結合在地的宮廟、凱達的格萊天漾大飯店也一起合作，只要住宿即可參加導覽，同時店家也推出新產品宣傳，整整半年活動，業績預估至少漲3成以上。

商業處長高振源介紹，遊程推出5條路線，從探索青草智慧的「青草療癒」、感受信仰與戀愛能量的「來萬華找浪漫姻緣」、深入市場與古廟的「老店古廟好味道」，到夜間熱鬧非凡的「艋舺夜未眠」及走入加蚋仔巷弄的「南萬華散步」等。

高振源也說，尤其今年12月初也有青山王遶境等在地祭典，體現出拜廟宇、聽巷口故事、品經典小吃，傳遞最動人的人文故事。

商業輔導科長翁誌麟也說，以往萬華艋舺會想到龍山寺，但透過以商圈的漫步艋舺活動，期盼由在地「巷仔內」的導覽，深入認識在地，特別是萬華商圈店家們以活動凝聚後，未來活動成為品牌，導入更多商機。

台北市萬華街區發展協會理事長洪文和（右3）表示，半年的活動，業績預估至少漲3成以上。記者邱書昱／攝影
台北市萬華街區發展協會理事長洪文和（右3）表示，半年的活動，業績預估至少漲3成以上。記者邱書昱／攝影
遊程推出5條路線，皆是萬華在地特色行程。記者邱書昱／攝影
遊程推出5條路線，皆是萬華在地特色行程。記者邱書昱／攝影

艋舺 北市 美食

延伸閱讀

兩岸技能賽上海登場 北市副市長林奕華低調到場觀摩

獨／雙城論壇因大罷免卡關？雙方官員下周有望首度碰面

「2025大稻埕夏日節」8月登場 首場由動力火車開唱

影／「大稻埕夏日節」800米煙火壓軸 大彩蛋還有玩具總動員

相關新聞

影／罕見毛蟹潮洄游碧潭堰 萬蟹奔騰 畫面震撼

新北市碧潭堰近日出現罕見壯觀的毛蟹洄游潮，數以千計的毛蟹密密麻麻攀爬堰體、逆流而上，宛如「萬蟹奔騰」，畫面震撼、場面罕見...

新北環狀線班增加班次 8/1起尖峰5分、離峰8分一班

環狀線復駛後，運量持續提升，新北捷運公司指出，為提升通勤效率與服務品質，環狀線自8月1日起將尖峰班距縮短至5分鐘以內、離...

汐止康寧街第三期工程完工 社后整體路網串連可望紓解通勤壓力

新北市汐止區康寧街一、二期工程將原有2線道道路拓寬為4線道，三期工程將荒廢的麥帥公路舊址及被占用的土地收回活化，並將人車...

影／昔廢棄物天堂變身 侯友宜：3.3億打造汐止白匏湖成生態園區

新北市汐止白匏湖約9.9公頃的谷地，含括湖泊、溼地等自然環境，市府規畫為生態園區，監測發現有11種保育類動物，將投入3....

板橋農村公園露天水溝飄惡臭 水利局：住戶同意可接汙水管

位於板橋精華地段的農村公園，因兩條露天水溝長期傳出惡臭孳生老鼠與病媒蚊，影響居民生活品質。議員劉美芳上月總質詢時要求市府...

新北泰山這路口半年開逾5千張罰單 機車族哀怨議員建議改路型

科技執法各地陸續上路後，新北市議員陳明義指出，泰山區新五路一段與中港南路口，短短半年內因機車直行佔用右轉專用道開罰逾50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。