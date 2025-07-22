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影／以前民進黨也做過 侯友宜：1萬元對很多艱苦人非常需要趕快發
針對立法院通過的普發現金一萬元，新北市長侯友宜今天說，一萬元對很多艱苦人來說是非常需要的，關稅即將來臨的時候，還是會影響到很多經濟最基本的民生的衝擊，並指這是經過立法院通過的，該普發一萬就趕快做，這以前民進黨也做過的事情。
媒體詢問韓國和新加坡要發消費券，那他們是否負債還在發錢，那台灣為什麼不能普發一萬元？
侯友宜表示，其實就像台灣面對超徵的稅收，要還稅於民，一萬元對很多艱苦人來說是非常需要的，這個時候給民眾在經濟上困頓時協助跟幫忙，讓他們能夠度過難關，尤其關稅即將來臨的時候，還是會影響到很多經濟最基本的民生的衝擊。所以早一點發一萬元，最起碼可以幫助民眾一點點，他覺得這是一個政府應有的態度。
侯並說，普發一萬元這個是最重要的，經過立法院通過，該普發一萬就趕快做，這以前民進黨也做過的事情。
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