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影／罕見毛蟹潮洄游碧潭堰 萬蟹奔騰 畫面震撼
新北市碧潭堰近日出現罕見壯觀的毛蟹洄游潮，數以千計的毛蟹密密麻麻攀爬堰體、逆流而上，宛如「萬蟹奔騰」，畫面震撼、場面罕見。新北市水利局表示，這波洄游大潮是在觀察超過一個月後，終於在前日迎來「壓軸爆發」，推測與先前薇帕颱風過境、上游水量增加有關。
水利局長宋德仁指出，毛蟹是夜行性洄游動物，對水質要求極高，能夠出現在白天，代表數量已達罕見規模，也象徵新店溪水質維護成效顯著。他進一步說明，毛蟹一生僅有兩年生命週期，從淡水河口交界產卵後，幼蟹會一路上溯至碧潭堰、新店溪上游；約半歲抵達碧潭堰，滿歲至上游，再折返回下游產卵延續生命。
「看到牠們時，請不要打擾。」宋德仁呼籲市民朋友，毛蟹洄游是自然界的重要現象，也是溪流生態健康的指標，讓毛蟹安心完成牠們短暫卻艱辛的生命旅程，是我們對自然最溫柔的守護。
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