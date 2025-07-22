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新北抽驗61件冰飲食品 北投紅茶這分店腸桿菌科超標30倍

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北衛生局副局長馬景野說，北投紅茶新莊四維店自製北投紅茶，經抽驗衛生標準不符規定，限期改善後仍檢出腸桿菌科超標。記者劉懿萱／攝影
新北衛生局副局長馬景野說，北投紅茶新莊四維店自製北投紅茶，經抽驗衛生標準不符規定，限期改善後仍檢出腸桿菌科超標。記者劉懿萱／攝影

炎炎夏日來臨，是手搖杯及冰品消費旺季，新北衛生局抽驗食用冰塊、手搖杯、鮮榨蔬果汁及各式冰品食品檢驗衛生標準，共抽驗61件產品，有一件手搖杯飲料不合格。衛生局副局長馬景野說，不合格飲品為北投紅茶新莊四維店自製北投紅茶，衛生標準不符規定，且限期改善後仍檢出腸桿菌科超標30倍。

馬景野說，衛生局執行夏季飲冰品抽驗專案，檢驗包括食用冰塊、手搖杯、鮮榨蔬果汁及各式冰品食品等，檢驗項目包含腸桿菌科、沙門氏菌、大腸桿菌及病原性大腸桿菌（O157:H7）等指標性病原菌，共抽驗61件產品，有一件即時調製飲料不合格。

馬說，今年夏季飲冰品專案抽驗一件不合格飲品，是北投紅茶新莊四維店自製的北投紅茶，檢出衛生標準不符規定，限期改善後再次抽驗，仍檢出腸桿菌科300 CFU/mL，超過標準10 CFU/mL，與規定不符。

新北衛生局食藥科長楊舒秦說，業者經複檢不合格，依食安法第17條及第48條第8款規定，開罰3萬元罰鍰，並列入高風險名單，下次抽驗必查。此外，業者在複檢不合格後，檢討指標性病原菌超標原因，認為是紅茶煮完未加蓋有關，衛生局後續也要求業者應自主把關、送驗，保障消費者食安。

楊舒秦說，衛生局也抽驗北投紅茶新莊中港店，檢驗結果合格。楊提醒，腸桿菌科超標，易導致消費者腹痛、腹瀉及拉肚子症狀，夏季高溫潮濕易滋生細菌，選購飲冰品應妥善保存或儘早食用完畢。

北投紅茶新莊四維店自製的北投紅茶，限期改善後再次抽驗，仍檢出腸桿菌科300 CFU/mL，超過標準10 CFU/mL，與規定不符。記者劉懿萱／攝影
北投紅茶新莊四維店自製的北投紅茶，限期改善後再次抽驗，仍檢出腸桿菌科300 CFU/mL，超過標準10 CFU/mL，與規定不符。記者劉懿萱／攝影
新北衛生局抽驗食用冰塊、手搖杯、鮮榨蔬果汁及各式冰品食品檢驗衛生標準，共抽驗61件產品，其中北投紅茶新莊四維店自製北投紅茶飲料不合格。記者劉懿萱／攝影
新北衛生局抽驗食用冰塊、手搖杯、鮮榨蔬果汁及各式冰品食品檢驗衛生標準，共抽驗61件產品，其中北投紅茶新莊四維店自製北投紅茶飲料不合格。記者劉懿萱／攝影

冰品 抽驗 衛生局

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