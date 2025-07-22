快訊

廁所用黃光燈、芳香劑NG！護理師教中年過後「3個保命衛浴配備」

罷戰最前線／花蓮仍是藍營天下 綠布局2026找上反傅派

熱帶擾動最快周三升級熱低壓或颱風 天氣風險：這兩地率先有風雨

新北環狀線班增加班次 8/1起尖峰5分、離峰8分一班

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北環狀線。本報資料照片
新北環狀線。本報資料照片

環狀線復駛後，運量持續提升，新北市捷運局指出，為提升通勤效率與服務品質，環狀線自8月1日起將尖峰班距縮短至5分鐘以內、離峰班距減少25%，並創先例公布中運量系統時刻表，讓旅客享有更快、更便捷的運輸選擇。

新北捷運表示，依據優化後的營運模式，環狀線尖峰時段（平日0700–0900／1700–1930）班距將從原5分30秒縮短為4分50秒，離峰時段（平日0900–1700，假日1000–1800）亦同步調整，由原本10分鐘縮短為7分30秒，平均班距降低約25%，日運能提升逾17%，夜間離峰則維持10分鐘班距。

新北捷運說，整體系統旅客平均等候時間將由4分30秒降至3分50秒，有感減少17.4%等候時間，不僅縮短了通勤時間，也有效舒緩車廂擁擠情況，提升乘車舒適度。

新北捷運說，每日總列車趟次方面，平日將由原本283趟次增加至329趟次，提升約16.3%；假日則從229趟次增加至271趟次，提升約18.3%，整體大幅提升運能。

新北捷運指出，本次首創中運量系統「公告時刻表」模式公開各站列車發車時間，提供旅客更具預期性的搭乘服務，旅客可透過月台電視、閘門顯示器掌握列車資訊，也可至公司官網查詢完整時刻表，列車上與各候車站月台內亦提供時刻表 QR CODE 供即時查閱，但若遇雨天等特殊狀況將降速因應。

新北捷運表示，安坑輕軌也將配合同步優化轉乘接駁時刻表，班距雖維持現有頻率，但透過調整發車時間，更有效銜接環狀線列車，讓轉乘過程更順暢，轉乘等待時間進一步縮短，提供旅客跨線段間更友善的通勤體驗。

新北捷運表示，將持續觀察實際運量與旅客反應，滾動式檢討班距與車次安排，致力提供更快速、穩定、智慧的搭乘服務。

班距 新北捷運

延伸閱讀

新北光榮國中校友會成軍 清大教授想為母校引入AI學習資源

信義開發奪新北捷運聯開案

新北3名消防員傳救火受傷 燙傷、吸入濃煙住院中

罷免投票在即 曹興誠、蘇巧慧與罷團、綠議員新北車掃催票

相關新聞

新北環狀線班增加班次 8/1起尖峰5分、離峰8分一班

環狀線復駛後，運量持續提升，新北市捷運局指出，為提升通勤效率與服務品質，環狀線自8月1日起將尖峰班距縮短至5分鐘以內、離...

侯友宜、劉和然市政行程同框視察 有傳承味道

新北市長侯友宜今視察汐止白匏湖及周邊環境，暨康寧街三期道路改善工程完工，看似平凡的市政行政，其實有玄機，副市長劉和然與侯...

北市秀山長照園區 啟動BOT招商

超高齡時代長照需求增，北市府在北投原秀山國小預定地，將採BOT招商打造「秀山長照園區」。民間投資約34億，蓋2棟大樓提供...

樹林新地標 45億捷運開發案簽約

新北捷運土城樹林線拚2031年完工，鄰近樹林國小的LG16站出入口A、B捷運開發案昨簽約，兩案總樓地板面積1.52萬坪，...

新北整建維護新制 放寬同意門檻

新北逾30年老舊建物占全市一半、約87萬戶，市府研擬「都市更新整建維護補助」新版方案，主打放寬同意比門檻、增列弱層補強選...

73歲中醫師連2年捐車 謙稱螢光照別人

73歲中醫師林曾翠霞去年捐2輛復康巴士給新北市府，她昨再捐1輛社福專車給社會局，助前線社工一臂之力。林曾翠霞個性質樸，做...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。