新北環狀線班增加班次 8/1起尖峰5分、離峰8分一班

環狀線復駛後，運量持續提升，新北市捷運局指出，為提升通勤效率與服務品質，環狀線自8月1日起將尖峰班距縮短至5分鐘以內、離峰班距減少25%，並創先例公布中運量系統時刻表，讓旅客享有更快、更便捷的運輸選擇。

新北捷運表示，依據優化後的營運模式，環狀線尖峰時段（平日0700–0900／1700–1930）班距將從原5分30秒縮短為4分50秒，離峰時段（平日0900–1700，假日1000–1800）亦同步調整，由原本10分鐘縮短為7分30秒，平均班距降低約25%，日運能提升逾17%，夜間離峰則維持10分鐘班距。

新北捷運說，整體系統旅客平均等候時間將由4分30秒降至3分50秒，有感減少17.4%等候時間，不僅縮短了通勤時間，也有效舒緩車廂擁擠情況，提升乘車舒適度。

新北捷運說，每日總列車趟次方面，平日將由原本283趟次增加至329趟次，提升約16.3%；假日則從229趟次增加至271趟次，提升約18.3%，整體大幅提升運能。

新北捷運指出，本次首創中運量系統「公告時刻表」模式公開各站列車發車時間，提供旅客更具預期性的搭乘服務，旅客可透過月台電視、閘門顯示器掌握列車資訊，也可至公司官網查詢完整時刻表，列車上與各候車站月台內亦提供時刻表 QR CODE 供即時查閱，但若遇雨天等特殊狀況將降速因應。

新北捷運表示，安坑輕軌也將配合同步優化轉乘接駁時刻表，班距雖維持現有頻率，但透過調整發車時間，更有效銜接環狀線列車，讓轉乘過程更順暢，轉乘等待時間進一步縮短，提供旅客跨線段間更友善的通勤體驗。

新北捷運表示，將持續觀察實際運量與旅客反應，滾動式檢討班距與車次安排，致力提供更快速、穩定、智慧的搭乘服務。