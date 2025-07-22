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侯友宜、劉和然市政行程同框視察 有傳承味道

聯合報／ 記者游明煌王慧瑛／新北即時報導
新北市長侯友宜今視察汐止白匏湖及周邊環境，暨康寧街三期道路改善工程完工，副市長劉和然與侯友宜同框，之後兩人同台頻率將增多，有傳承、交棒意味。記者游明煌／攝影
新北市長侯友宜今視察汐止白匏湖及周邊環境，暨康寧街三期道路改善工程完工，副市長劉和然與侯友宜同框，之後兩人同台頻率將增多，有傳承、交棒意味。記者游明煌／攝影

新北市長侯友宜今視察汐止白匏湖及周邊環境，暨康寧街三期道路改善工程完工，看似平凡的市政行政，其實有玄機，副市長劉和然與侯友宜同框，之後兩人同台頻率將增多，有傳承、交棒意味，侯巧妙助攻，劉加大力道備戰2026新北之役。

侯友宜任期尚有1年多時間，他拿出「一天當三天用」拚勁衝刺，侯要求一級主管盤短點出優先處理的事，強調「即便會面臨壓力，就讓我來被罵，我來處理」。

後侯友宜時代如何布局下一步，攸關侯政治生命存續，也牽動藍軍能否守住新北執政江山。誰來代表藍軍出征2026，侯友宜多次受訪給的答案都是交給市民決定，劉和然與侯共事多年，兩人默契好、互信關係夠，被視為能讓市政延續、無縫接軌的接棒人選。

劉和然最近臉書發文頻率提高，透過短影音方式介紹新北兒藝節、公托開張、淡北道路、三鶯線等，暢談城市的現在、過去與未來。劉也上廣播節目受訪、在反罷免場合助講，強化識別度、與黨的連結，也拉高聲量。

劉在臉書粉專放的背景照主打「和你顧新北」，在介紹上寫著從校長到副長，從拿粉筆到推動市政，始終以市民的需求為優先。城市治理除了壯闊建設與人文底蘊外，最重要是照顧每位市民，讓每個人都被看見、被關心。

劉和然不只是侯友宜推動市政左右手，也扮演重要分身，代表市長出席行政院會、赴國外領獎、參與行動治理等重要場合，劉和然持續經營地方，強化與同鄉會、里鄰長系統的連結，要蓄積組織能量。

上月劉和然出席新北市毒化災預防暨應變管理論壇，暢談從理化老師到守護新北的願景，他談到，防災靠的不只是科技，更是細心與責任，這是他當理化老師時教學生的道理，也是現在守護大家的承諾，展現守護城市的雄心與使命感。

劉和然的副市長身分是資源也是包袱，面對是否競逐2026新北之戰的勸進聲，他不把話說死，強調能被討論是一種肯定，眼前就是全力拚市政，努力做好準備，若有機會上場能縮短市政接軌時間。

劉還說「人生本來就是每件事都要做準備」，也提到他是校長出身，與其他政治人物路徑不太一樣，他從基層出身，很多經驗是無法取代的。如何定位、出場，劉給了含蓄又不失自信的回應。

劉和然 侯友宜

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