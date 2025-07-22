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桃醫遭撞死 北市事故路口5措施改善

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
衛福部桃園醫院外科主任周佳正日前行經北市愛國西路、羅斯福路口時，遭左轉公車撞上身亡，北市交通局昨天邀相關單位到場會勘。記者潘俊宏／攝影
衛福部桃園醫院外科主任周佳正日前行經北市愛國西路、羅斯福路口時，遭左轉公車撞上身亡，北市交通局昨天邀相關單位到場會勘。記者潘俊宏／攝影

衛福部桃園醫院乳房外科主任周佳正日前綠燈行經斑馬線時，遭左轉公車撞擊身亡。北市府相關局處昨赴事故現場羅斯福路與愛國西路口會勘，提出5項改善措施，包括增設公車左轉時相、行人庇護島，以及斑馬線退縮、加強公車教育訓練、提升路口照明。

這起死亡交通事故引起社會震撼，台北市長蔣萬安第一時間已指示警察局依法究責，並要求公車業者提出策進作為、交通局到現場了解斑馬線退縮情形。

交通局昨邀相關單位赴事故地點會勘，愛國西路與羅斯福路一段的斑馬線總長72.6米、行人號誌為72秒鐘，羅斯福路一段除公車外，其餘車輛禁止左轉愛國西路，周佳正日前綠燈通行時，卻因公車左轉不幸遭撞。

由於該路口跨過4個里，龍福里長鄭珍珍說，過往不曾發生過A1事故（車禍當下或24小時內有人死亡），初步討論應將斑馬線退縮、並增設庇護島，同時也要考量左轉號誌，因左轉愛國西路公車只要一停，就會造成中山南路往中央銀行方向的車輛塞住。

建國里長許瀞尹說，以往較常發生車禍的地點是愛國東路往愛國西路的斑馬線，加上附近是台北市立大學附設國小及幼稚園，搭捷運的小朋友們都會行經該路段，需提防留意。

交通局副局長常華珍說，搜集相關民團、在地意見，初步共識是優先規畫庇護島，並將斑馬線退縮，評估會增設2處庇護島，讓行人能分段過馬路，庇護島上也會增加號誌燈，讓行人清楚秒數，以判斷是否要再往前。

常華珍說，後續會依周邊車流、環境等，規畫增設庇護島點位，會盡快與相關單位研議。另針對公車業者、駕駛，公運處也督導要求所有業者及所屬駕駛，要落實停讓行人、指差確認。市府也會不定期稽查，並要求業者提出相關報告，都會納入評鑑積分。

交工處副總工程司黃信豪說，考量該路段斑馬線長度長，過馬路的步行速率慢，會以現行3個分隔島花圃規畫成庇護島，初步規畫斑馬線將退縮3至5公尺，改成類似仁愛路、敦化南路口的庇護島模式。但因分隔島花圃上有樹木，還要討論如何遷移或避免遮擋等問題。

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