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73歲中醫師連2年捐車 謙稱螢光照別人

聯合報／ 記者王慧瑛／新北報導
林曾翠霞（左）昨偕女兒林桂華一同到新北市府捐車，林桂華說，母親發心做公益，全家人都很支持。記者王慧瑛／攝影
林曾翠霞（左）昨偕女兒林桂華一同到新北市府捐車，林桂華說，母親發心做公益，全家人都很支持。記者王慧瑛／攝影

73歲中醫師林曾翠霞去年捐2輛復康巴士給新北市府，她昨再捐1輛社福專車給社會局，助前線社工一臂之力。林曾翠霞個性質樸，做公益卻很慷慨，也到拉拉山義診，她在新店區開中醫診所，遇弱勢病患常不收掛號費，自許為螢火蟲，盼發出微弱的光照亮有需要的人。

林曾翠霞昨偕新北中醫師公會幹部、女兒林桂華一同到市府捐車，秘書長邱敬斌見證。林曾翠霞幽默地說，她現在都是為出席公益場合才買新衣，希望能多買新衣，所以要更賣力做公益。

林曾翠霞當中醫師約20年，在新店區經營中醫診所，林桂華說，母親有顆柔軟的心，發心想做公益，家人無條件支持。

「醫者父母心，林曾翠霞就是最好典範。」邱敬斌說，新北市中醫師公會防疫期間投入甚多心力，許多中醫師熱中公益，持續散發光和熱守護病患，也守望社會。

新北市社會局長李美珍指出，新北好日子愛心大平台2019年6月開辦至今，獲民間企業廠商、公益團體及善心人士挹注資源，照顧需要關懷的家庭，善款加物資累計逾53億，截至今年6月底，有5737萬301人次受惠。

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