樹林新地標 45億捷運開發案簽約

新北捷運土城樹林線拚2031年完工，鄰近樹林國小的LG16站出入口A、B捷運開發案昨簽約，兩案總樓地板面積1.52萬坪，總投資金額45億元，2032年完工，可望成為樹林新地標。

新北捷運局說，該案採邊規畫、邊招商、邊施工策略，改變過去等通車後才啟動開發的模式，加速投資進駐與城市成形。市長侯友宜說，不只要把捷運蓋起來，更要讓人願意住下來，吸引企業願意進駐，讓城市真正繁榮起來。

新北捷運局自辦、信義開發投資興建的土城樹林線LG16站出入口A、B捷運開發案昨簽約，侯友宜出席見證新北捷運TOD（大眾運輸導向發展）示範案啟動。

新北捷運局長李政安說，該案基地位於樹林區重要交通節點，為城市發展核心位置，未來將成為轉乘中心與住宅開發熱區。LG16站A、B出入口分別規畫興建一棟地上27層、地下5層建築，與捷運出入口共構，同步施作捷運大廳、販賣店、機房、無障礙設施等，建構完整交通與生活動線。

LG16開發案是新北捷運土城樹林線9處開發案之一，目前有3案完成招商，另3案進入公告階段、其餘3案進行都市計畫變更作業，全線預期引資達382億元。

信義開發董事長周俊吉說，該案建築設計符合綠建築、黃金級智慧建築雙標準，外觀設計融入樹林在地水圳意象，將過往農業灌溉水脈化為建築表皮紋理，象徵土地與人文的連結。

捷運局補充，LG16案基地面寬大，捷運與住宅出入口互不干擾，2樓為捷運設施空間，3樓以上為住宅區，住宅坪數落在29至46坪。