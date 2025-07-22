新北整建維護新制 放寬同意門檻

新北逾30年老舊建物占全市一半、約87萬戶，市府研擬「都市更新整建維護補助」新版方案，主打放寬同意比門檻、增列弱層補強選項，最快8月上路。新北都更處指出，新制將從原本需100%住戶同意，調整為管委會同意即可送件，補助最高1500萬元，盼突破整合困境、加速重生腳步。

北市老屋數量也多，北市更新處2018年訂定簡易外牆整新作業規範後，即可由管委會開區權會做成紀錄提出申請，不需要建物所有權人100%同意，去年8月再次修正規範，放寬申請資格。

新北整建維護補助案目前局限於整棟處理，須取得全住戶同意，導致成案數有限。新北都更處副處長李擇仁坦言，實務上推得動的案子不多，過去為求審慎要求社區先整合、成案後才申請，形成推動上的第一道高牆。

他指出，民眾若要花長時間整合意見，乾脆談都更，部分居民對整建後外觀拉皮缺乏感受價值，影響參與意願。新版規則放寬門檻，也納入弱層補強、外牆更新等分項補助，提供偏遠地區、誘因不足社區更多元選擇。

淡水民族路一處屋齡45年的4層樓透天厝，是現行制度下少見的整棟整建案例。整合歷時8年、總經費達3379萬元，市府補助1200萬元，餘由12戶分攤，每戶自付2、300萬元。社區主委陳文亮坦言，過程一度想放棄，整合是最難的一關，面對產權複雜、屋主高齡、買賣易主，幾乎一關卡過一關。

「我們和時間賽跑。」陳文亮說，樓頂結構已近坍塌、鋼筋裸露，若不盡速整建將威脅住戶安全。他認為，新版方案雖放寬同意門檻，新增弱層補強選項，「看起來比較容易，還是不簡單」，通常老屋屋主也年邁，資金、安置、施工期等都會讓人卻步。

新北市建築師公會理事長汪俊男指出，許多1990年代前建物耐震設計不足，雖不符合都更誘因，也未達危樓標準，仍存有安全隱憂。公會曾建議回歸公寓大廈管理條例精神，依社區自治決策進行整建，市府擬放寬為管委會可送件，方向正確。

議員陳偉杰表示，此次補強彈性、申請門檻同步鬆綁，對地坪小、產權複雜、高齡化嚴重老社區是一大突破，建議市府應同步強化前期整合與技術輔導資源，否則制度再好也難落地。議員戴瑋姍說，市府推動初衷良善，若預算規模太小，恐淪為少數人專利，補助資源恐集中於申請較積極或社經條件較佳的社區。