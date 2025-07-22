北市秀山長照園區 啟動BOT招商

超高齡時代長照需求增，北市府在北投原秀山國小預定地，將採BOT招商打造「秀山長照園區」。民間投資約34億，蓋2棟大樓提供400張長照床。若加上文山、萬華等長照園區案，及都更、社宅參建分回等，北市最快2031年前可新增2000張長照床。

在地秀山里長陳壽彭表示，該基地位於山坡地，進出對社區影響低，加上高齡人口日增，當初市府提構想，里內沒有反對，希望未來有停車、運動、超市等設施，並盼醫療資源能進駐，帶動地方發展，里內樂觀其成。

台北市至今年5月，65歲以上人口達23.57%，衛生局推估，北市所需長照床數約1.5萬張，現已建置7000床，考量需求上升，公部門資源有限，北市府陸續採促參引入民間資金、專業知識和營運能力，推動長照服務的建置與發展。

原秀山國小預定地因受少子化衝擊，現已變更為衛生及社會福利設施用地，衛生局規畫將2.64公頃用地打造為綜合型長照園區，即日起至10月8日公告招商，除了設置社區長照機構日間照顧中心，也可結合高齡與健康服務附屬事業整合服務，促進長照人才就業及相關產業發展。

衛生局長照科長林柳吟表示，該案將採BOT方式招商，目前已有長照、電子、保險業等20多家表達參與意願。

議員張斯綱表示，北投人口結構是高齡中的高齡，長照設施有一定需求，園區與社區接近，部分設施應共享回饋給在地。

除北投秀山長照園區外，市府也正評估文山區「永建長照園區BOT案」，預計將提供120至200床長照床；還有全國第一處由民間自購土地規畫興建的長照園區預估有400床，3案約可提供1000床，最快2031年全數完工，加上現有10多處社宅參建，整體可提供2000多床量能。