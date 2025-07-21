快訊

疑修商旅空調觸電...男子從鋁梯跌落「失去意識」 家屬急趕醫院

陳佩琪昨喊聲請公民投票權…柯文哲能參與罷免投票？司法實務界說話了

碩士學位被撤連博士都不保 南韓前第一夫人金建希博士學位遭撤銷

議員指本土語文支援師權益少 北市：規劃增誘因

中央社／ 台北21日電

台北市議員提及因本土語文已列為高中以下必修課，導致師資恐不足，校方須找教學支援人員協助授課，但提供的權益卻太少。教育局今天表示，將增加誘因，並持續儲備相關師資。

國民黨台北市議員吳世正透過書面資料表示，本土語文課程被列為國小、國中及高中職的必修課，引發本土語文教師荒，雖相關單位提出師資培訓計畫，但實務上狀況是本土語文師資仍不足。

他說，有客語支援教師陳情，在台北市學校服務多年，還支援3所學校且每週授課23節，已屬穩定師資，但待遇僅有實際授課節數的鐘點費，卻無年終獎金及教師職務保障，寒暑假授課也無薪資。

吳世正表示，因陳情人寒暑假被要求須義務指導參加語文競賽的學生，認為相關制度對支援教師非常沒保障，也不利久任，建議台北市政府參考基隆市制度，讓合格支援教師成為代理教師，才能有完整教學規劃。

對此，台北市教育局回應，依中央規定，各校請教學支援工作人員（教支員）於課程外指導相關競賽，應依規定核給費用，將督導各校依法落實，確保教支員權益。所謂教支員是指領取鐘點費的教學人員，與代理教師不同。

教育局表示，台北市學校聘任校內教師或教支員擔任本土語文師資，由主聘學校辦理勞健保，目前相關制度運作順利，將了解基隆市運作模式後再研議。

教育局表示，北市府重視本土語文教育，秉持1名學生選修即開課原則，積極整備師資，如辦理現職教師認證加強班、教支員培訓班等作法。

教育局表示，將研擬協助教師通過認證成為合格本土語教師及增加教師通過認證等誘因，且會持續儲備師資，讓學習本土語文更系統化，提升學生整體學習成效。

議員 本土語 北市府 國民黨 教育局 代理教師 語文競賽

延伸閱讀

錢不知去向...遭家長質疑金流 武陵高中回應：公家經費皆合法程序

丹娜絲風災南市校園陸續復原 教育局：確保各校如期開學

北市抽驗118件飲冰品 限期改善後仍4件不符標準

北市西門町旅館傳命案 2男疑開毒趴未退房…1死1送醫

相關新聞

雙北世壯運與侯友宜感恩茶會 蔣萬安曝總會主席1句話

2025雙北世壯運已圓滿落幕，雙北市長蔣萬安、侯友宜今出席企業感恩茶會，蔣萬安說，這次雙北世壯運辦完後，獲得國際壯年運動...

新北推新版整維補助 同意比放寬、弱層補強成關鍵對策

新北市逾30年老舊建物占全市一半、約87萬戶，市府為強化老屋耐震安全、降低推動門檻，正研擬「都市更新整建維護補助」新版方...

慈濟志工每週電訪關懷獨老 新北汐止區長頒感謝狀表揚

汐止區的獨居長輩有180多位，固定每個星期三，慈濟的師姊都會排班到汐止區公所值班，打電話關懷獨居長輩，透過噓懷問暖，許多長者會卸下心房聊心事，透過聊天開導，讓長輩生活能更開心，所以汐止區長林慶豐也特地頒感謝狀表揚，感謝慈濟志工對長者的愛心付出。

「AI導演！我最行」影像製作營　新北汐止復興里民開心玩AI

新北市政府新聞局指導，新北市公用頻道活化運用委員會、觀天下有線電視聯合舉辦的「AI導演！我最行」影像製作營，今(21)日在汐止的復興市民活動中心開課，教導里民學習用手機拍照、錄影的技巧，還有時下最夯的AI課程，從如何下指令到完成一幅畫，學員們開心玩AI。

北投秀山長照園區BOT招商 衛生局估再增2千長照床

高齡化時代來臨長照需求增，北市府在原北投秀山國小預定地打造「秀山長照園區」採BOT招商，預估將增加400床長照床位，投資...

臺北興富發棒球隊與球迷面對面嗨玩市集

臺北興富發棒球隊19日於臺北市微風南山戶外廣場，首次攜手「愛手創市集」邀請民眾走出家門、享受運動樂趣。現場不僅能近距離與球員互動、參與棒球運動體驗，更有多項限量好禮挑戰兌換，為臺北夏日注入滿滿活力。．．．

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。