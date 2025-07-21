議員指本土語文支援師權益少 北市：規劃增誘因

台北市議員提及因本土語文已列為高中以下必修課，導致師資恐不足，校方須找教學支援人員協助授課，但提供的權益卻太少。教育局今天表示，將增加誘因，並持續儲備相關師資。

國民黨台北市議員吳世正透過書面資料表示，本土語文課程被列為國小、國中及高中職的必修課，引發本土語文教師荒，雖相關單位提出師資培訓計畫，但實務上狀況是本土語文師資仍不足。

他說，有客語支援教師陳情，在台北市學校服務多年，還支援3所學校且每週授課23節，已屬穩定師資，但待遇僅有實際授課節數的鐘點費，卻無年終獎金及教師職務保障，寒暑假授課也無薪資。

吳世正表示，因陳情人寒暑假被要求須義務指導參加語文競賽的學生，認為相關制度對支援教師非常沒保障，也不利久任，建議台北市政府參考基隆市制度，讓合格支援教師成為代理教師，才能有完整教學規劃。

對此，台北市教育局回應，依中央規定，各校請教學支援工作人員（教支員）於課程外指導相關競賽，應依規定核給費用，將督導各校依法落實，確保教支員權益。所謂教支員是指領取鐘點費的教學人員，與代理教師不同。

教育局表示，台北市學校聘任校內教師或教支員擔任本土語文師資，由主聘學校辦理勞健保，目前相關制度運作順利，將了解基隆市運作模式後再研議。

教育局表示，北市府重視本土語文教育，秉持1名學生選修即開課原則，積極整備師資，如辦理現職教師認證加強班、教支員培訓班等作法。

教育局表示，將研擬協助教師通過認證成為合格本土語教師及增加教師通過認證等誘因，且會持續儲備師資，讓學習本土語文更系統化，提升學生整體學習成效。