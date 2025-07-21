新北推新版整維補助 同意比放寬、弱層補強成關鍵對策

新北市逾30年老舊建物占全市一半、約87萬戶，市府為強化老屋耐震安全、降低推動門檻，正研擬「都市更新整建維護補助」新版方案，主打放寬同意比門檻、增列弱層補強選項，最快8月上路。都更處指出，新制將從原本需「100%住戶同意」，調整為「管委會同意即可送件」，補助最高1500萬元，期盼突破整合困難、加速老宅安全升級。

過去整建維護補助案多侷限於「整棟處理」，不僅須取得全住戶同意，申請流程也繁瑣，導致成案數量有限。新北市都市更新處副處長李擇仁坦言，實務上真正推得動的案子不多，過去為求審慎，往往要求社區先整合、成案後才可申請，形成政策推動上的「第一道高牆」。

他指出，多數民眾若要花大量時間整合鄰里，乾脆改談都更，「效益來得更大」；此外，部分居民對整建後的外觀「拉皮」缺乏感受價值，也影響參與意願。新版補助制度不僅放寬門檻，亦將納入如弱層補強、外牆更新等分項補助，提供偏遠地區、誘因不足的社區更多元選擇。

位於淡水民族路一處屋齡45年的四層樓透天厝，是現行制度下少見的整棟整建案例。整合歷時8年、總經費達3379萬元，市府補助其中1200萬元，餘由12戶住戶分攤，每戶自付約200至300萬元。社區主委陳文亮坦言，過程一度想放棄，「整合是最難的一關」，面對產權複雜、屋主高齡、買賣頻繁，幾乎「一關卡過一關」。

「我們是和時間在賽跑。」陳文亮說，樓頂結構已近坍塌、鋼筋裸露，若不儘速補強，將嚴重威脅住戶安全。他認為，新版方案雖放寬同意門檻，也新增弱層補強選項，「看起來比較容易，其實還是不簡單」，通常老屋的屋主也年邁，資金、安置、施工期等都會讓人卻步。

新北市建築師公會理事長汪俊男指出，許多1990年代前建案耐震設計不足，雖不符合都更誘因，也未達危樓標準，但確實存在安全隱憂。過去公會曾建議回歸「公寓大廈管理條例」精神，依社區自治決策進行整建，現市府擬放寬為管委會可送件，方向正確。

汪俊男進一步指出，「弱層補強」為耐震補強的重要手段，能針對建物一樓等較脆弱結構進行補強，不僅成本較低，也不需動到整棟，適合高樓層住戶較多、改建效益低的社區。他強調，都市更新不該只看街廓外貌，更要重視居住安全，「不能只談拉皮美化，更該從結構出發」。

新北市議員陳偉杰表示，此次制度調整「補強彈性」與「申請門檻」同步鬆綁，將有助於社區啟動初步改善行動，尤其對於地坪小、產權複雜、高齡化嚴重的老社區，是一大突破。他建議，市府應同步強化前期整合與技術輔導資源，否則制度再好也難落地。

新北市議員戴瑋姍則提醒，雖市府推動初衷良善，但若預算規模太小，恐淪為少數人專利。她說，補助資源可能集中於少數申請較積極或社經條件較佳的社區，導致市庫效益失衡，「與其小補，不如加強更新誘因」，讓真正危險老宅有機會透過重建重生，加速都市再生腳步。