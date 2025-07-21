慈濟志工每週電訪關懷獨老 新北汐止區長頒感謝狀表揚

汐止區的獨居長輩有180多位，固定每個星期三，慈濟的師姊都會排班到汐止區公所值班，打電話關懷獨居長輩，透過噓懷問暖，許多長者會卸下心房聊心事，透過聊天開導，讓長輩生活能更開心，所以汐止區長林慶豐也特地頒發感謝狀表揚，感謝慈濟志工對長者的愛心付出。

每個星期三上午，汐止區公所社會人文課總能看見幾位慈濟師姊安靜坐在電話前，輕聲細語的跟電話那頭的長者聊著天，這些慈濟志工定期來擔任關懷志工，透過一通通溫暖的電話，為汐止區的獨居長輩送上關心與陪伴，也讓長輩感受到社會的溫暖與善意，為了感謝他們每週電訪關懷獨居長者，這一天，汐止區長除了來實際看看他們值班的狀況，並且特地頒發感謝狀，肯定他們長年來的愛心行動。

汐止區長林慶豐表示，特別藉這次的機會，對於關懷汐止區獨居長者的志工們說聲謝謝，目前汐止區有大概180多位的獨居長者，感謝汐止慈濟，每個星期三都會派4位志工到公所，逐一打電話問安，有發現當慈濟伙伴打電話過去的時候，獨居長輩馬上就聽出聲音，是上星期也有打電話關心的志工，顯見電話問安關懷，能確保長者都非常健康，真的很感謝慈濟志工，也歡迎有興趣的民眾，能夠一同加入關懷獨居長者的行列。

慈濟基金會汐止區組長李素梅說，志工都是非常開心的，因為跟長者在這三年多來，已經建立很好的關係，彼此就像家人一樣，打電話去，長者就會很開心，時間一久，長者有什麼事都會跟志工傾訴，分享心事，其中有一位70多歲的阿嬤，有一天就跟志工講，覺得自己快要往生了，所以要交待遺言，志工就小小的緊張，細問是什麼事，說是想把證件放在公所裡面，萬一有什麼狀況，希望能幫忙處理，像這樣的情形，志工就會向公所社會課反應，然後承辦就會趕快跟里長聯絡，里長就會去家訪，了解實際情形，如果獨居長者有需要安置感就醫，會有下一步的行動，所以，公所跟慈濟志工就形成一個很好的愛的網絡。

慈濟志工秉持「無私奉獻」的精神，每週固定一天，打電話給區內獨居長者，不僅關心長者的身體狀況，還耐心傾聽生活點滴，拉近心的距離。這樣的持續關懷，成為許多長者生活中的一份期待，還有長輩會在固定時間，等慈濟志工的一通電話，不但在無形中建立起溫馨的社區關係網絡，也展現公私協力的最佳典範，期盼更多民間團體一同響應，關懷更多需要陪伴的人。