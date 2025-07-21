「AI導演！我最行」影像製作營　新北汐止復興里民開心玩AI

新北市政府新聞局指導，新北市公用頻道活化運用委員會、觀天下有線電視聯合舉辦的「AI導演！我最行」影像製作營，今(21)日在汐止的復興市民活動中心開課，教導里民學習用手機拍照、錄影的技巧，還有時下最夯的AI課程，從如何下指令到完成一幅畫，學員們開心玩AI。

現代人手機不離身，這堂課就是讓大家滑手機邊學習，觀天下有線電視主辦的「AI導演！我最行」影像製作營，這一站選在復興市民活動中心開課，吸引不少在地里民踴躍參與，現場學習氛圍熱烈。

復興里長蕭素真表示，現在電視、網路都在講AI，到底AI是什麼，它有那些功能可能運用在生活中，這次很感謝觀天下有線電視開課，邀請專業的教授來教導里民，先是教拍照、製作影片，這是里民們期待很久、很想學習的課程，感謝觀天下回饋地方，讓里民能夠多元學習。

課程內容豐富多元，除了教授手機拍照、錄影技巧，幫助學員掌握基本影像製作能力，更結合時下最夯的AI主題，教導大家如何用簡單的指令產出AI繪圖，實作課程讓學員邊學邊玩，初次接觸AI科技的長輩們也玩得不亦樂乎。

主辦單位希望，透過這樣的影像製作營，不僅能提升民眾的數位素養與創作能力，更讓社區居民有機會體驗新科技的魅力。