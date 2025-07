雙北世壯運與侯友宜感恩茶會 蔣萬安曝總會主席1句話

2025雙北世壯運已圓滿落幕,雙北市長蔣萬安、侯友宜今出席企業感恩茶會,蔣萬安說,這次雙北世壯運辦完後,獲得國際壯年運動總會主席Sergii Bubka的高度讚賞,稱雙北世壯運為歷來世壯運立下新的最高標準。

蔣萬安說,Sergii Bubka跟他說,「I am so proud of you」,蔣則跟Sergii Bubka說,「Iam so proud of my team and my citizen」。

新北市長侯友宜表示,這次雙北世壯運場辦過程,看到很多令人感動的故事。尤其雙北也可以辦這樣世界頂級的運動賽事,「雙北做到了」,背後有大家的幫忙,很多人遇到他都跟他說,「哎呦,早知道我也要去報名,看到這麼精彩、100多歲都可以比賽,還有88歲的阿嬤跑得這麼快,我也可以做得到。」

台灣歷來規模最大、橫跨最多縣市的國際體育盛會雙北世壯運,已在5月30日順利落幕,雙北今天舉辦企業感恩茶會,感謝逾60家企業熱情支持與贊助。蔣萬安說,世壯運成功不僅讓世界看見台北,也展現台灣企業強大的凝聚力與社會責任。