聽新聞
0:00 / 0:00
雙北世壯運與侯友宜感恩茶會 蔣萬安曝總會主席1句話
2025雙北世壯運已圓滿落幕，雙北市長蔣萬安、侯友宜今出席企業感恩茶會，蔣萬安說，這次雙北世壯運辦完後，獲得國際壯年運動總會主席Sergii Bubka的高度讚賞，稱雙北世壯運為歷來世壯運立下新的最高標準。
蔣萬安說，Sergii Bubka跟他說，「I am so proud of you」，蔣則跟Sergii Bubka說，「Ｉam so proud of my team and my citizen」。
新北市長侯友宜表示，這次雙北世壯運場辦過程，看到很多令人感動的故事。尤其雙北也可以辦這樣世界頂級的運動賽事，「雙北做到了」，背後有大家的幫忙，很多人遇到他都跟他說，「哎呦，早知道我也要去報名，看到這麼精彩、100多歲都可以比賽，還有88歲的阿嬤跑得這麼快，我也可以做得到。」
台灣歷來規模最大、橫跨最多縣市的國際體育盛會雙北世壯運，已在5月30日順利落幕，雙北今天舉辦企業感恩茶會，感謝逾60家企業熱情支持與贊助。蔣萬安說，世壯運成功不僅讓世界看見台北，也展現台灣企業強大的凝聚力與社會責任。
「眼前的黑不是黑..」，蔣致詞也提到這次世壯運令人感動的賽事，包括音樂人蕭煌奇睽違30年重返柔道場成功摘金，從金曲歌王變成金牌選手；88歲來自宜蘭的「噴射機阿嬤」林潘秀雲克服膝蓋受傷、勇奪四金；另外，還有年紀最長的泰國撒旺爺爺，運動精神令人感動；104歲的台灣羽球選手林友茂野創下金氏世界紀錄，這些動人的故事充分體現「終身運動、全民參與」的精神。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言