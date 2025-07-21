快訊

台師大抽血案續延燒！校教評會決議周台英暫時停聘 前次5懲處退系院討論

趙少康提美給台關稅確定32%？ AIT發聲：談判還在進行

中職／魔鷹未能參加明星賽 聯盟：事發突然不會禁賽處分

聽新聞
0:00 / 0:00

雙北世壯運與侯友宜感恩茶會 蔣萬安曝總會主席1句話

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
雙北今天舉辦企業感恩茶會，北市長蔣萬安、新北市長侯友宜出席，感謝逾60家企業熱情支持與贊助。圖／北市府提供
雙北今天舉辦企業感恩茶會，北市長蔣萬安、新北市長侯友宜出席，感謝逾60家企業熱情支持與贊助。圖／北市府提供

2025雙北世壯運已圓滿落幕，雙北市長蔣萬安侯友宜今出席企業感恩茶會，蔣萬安說，這次雙北世壯運辦完後，獲得國際壯年運動總會主席Sergii Bubka的高度讚賞，稱雙北世壯運為歷來世壯運立下新的最高標準。

蔣萬安說，Sergii Bubka跟他說，「I am so proud of you」，蔣則跟Sergii Bubka說，「Ｉam so proud of my team and my citizen」。

新北市長侯友宜表示，這次雙北世壯運場辦過程，看到很多令人感動的故事。尤其雙北也可以辦這樣世界頂級的運動賽事，「雙北做到了」，背後有大家的幫忙，很多人遇到他都跟他說，「哎呦，早知道我也要去報名，看到這麼精彩、100多歲都可以比賽，還有88歲的阿嬤跑得這麼快，我也可以做得到。」

台灣歷來規模最大、橫跨最多縣市的國際體育盛會雙北世壯運，已在5月30日順利落幕，雙北今天舉辦企業感恩茶會，感謝逾60家企業熱情支持與贊助。蔣萬安說，世壯運成功不僅讓世界看見台北，也展現台灣企業強大的凝聚力與社會責任。

「眼前的黑不是黑..」，蔣致詞也提到這次世壯運令人感動的賽事，包括音樂人蕭煌奇睽違30年重返柔道場成功摘金，從金曲歌王變成金牌選手；88歲來自宜蘭的「噴射機阿嬤」林潘秀雲克服膝蓋受傷、勇奪四金；另外，還有年紀最長的泰國撒旺爺爺，運動精神令人感動；104歲的台灣羽球選手林友茂野創下金氏世界紀錄，這些動人的故事充分體現「終身運動、全民參與」的精神。

雙北今天舉辦企業感恩茶會，北市長蔣萬安、新北市長侯友宜出席，感謝逾60家企業熱情支持與贊助。圖／北市府提供
雙北今天舉辦企業感恩茶會，北市長蔣萬安、新北市長侯友宜出席，感謝逾60家企業熱情支持與贊助。圖／北市府提供
雙北今天舉辦企業感恩茶會，北市長蔣萬安、新北市長侯友宜出席，感謝逾60家企業熱情支持與贊助。圖／北市府提供
雙北今天舉辦企業感恩茶會，北市長蔣萬安、新北市長侯友宜出席，感謝逾60家企業熱情支持與贊助。圖／北市府提供
雙北今天舉辦企業感恩茶會，北市長蔣萬安、新北市長侯友宜出席，感謝逾60家企業熱情支持與贊助。圖／北市府提供
雙北今天舉辦企業感恩茶會，北市長蔣萬安、新北市長侯友宜出席，感謝逾60家企業熱情支持與贊助。圖／北市府提供

運動 體育 金牌 蔣萬安 侯友宜

延伸閱讀

卓揆為普發1萬「內心天人交戰」 侯友宜不解：沒錢怎這麼多資源大罷免

影／普發1萬現金？ 蔣萬安今拿當年賴清德委員的話打臉卓榮泰

侯友宜批民進黨緊張「口不擇言」籲民眾726投反罷免票

藍營齊聚桃園守護民主之夜 蔣萬安轟選輸就翻桌：何其荒謬

相關新聞

虎頭蜂螫事故多 新北動保處與台大建置熱點地圖防蜂

炎炎夏季，進入虎頭蜂螫事故多發期，新北去年民眾通報蜂案總計7916件，其中虎頭蜂案共3715件，為避免民眾遭蜂螫，新北市...

雙北世壯運與侯友宜感恩茶會 蔣萬安曝總會主席1句話

2025雙北世壯運已圓滿落幕，雙北市長蔣萬安、侯友宜今出席企業感恩茶會，蔣萬安說，這次雙北世壯運辦完後，獲得國際壯年運動...

北投秀山長照園區BOT招商 衛生局估再增2千長照床

高齡化時代來臨長照需求增，北市府在原北投秀山國小預定地打造「秀山長照園區」採BOT招商，預估將增加400床長照床位，投資...

臺北興富發棒球隊與球迷面對面嗨玩市集

臺北興富發棒球隊19日於臺北市微風南山戶外廣場，首次攜手「愛手創市集」邀請民眾走出家門、享受運動樂趣。現場不僅能近距離與球員互動、參與棒球運動體驗，更有多項限量好禮挑戰兌換，為臺北夏日注入滿滿活力。．．．

新北紅豆妹與柴語錄宣導停讓 把路權還行人

各地行人交通事故層出不窮，新北市新聞局今年以「友善新北 從停讓開始」為口號，攜手人氣IP角色「柴語錄」與超萌KOL「紅豆妹」合作拍影片，加強傳遞「車輛禮讓行人、行人注意車輛」的雙向安全意識，盼營造更安全友善的通行環境。．．．

新北暖心中醫師熱中公益連2年捐車 自許為螢火蟲發微光照亮別人

73歲中醫師林曾翠霞去年捐2輛復康巴士給新北市府，她今天再捐1輛社福專車給社會局，為前線社工助一臂之力。林曾翠霞個性質樸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。