雙北世壯運與侯友宜感恩茶會 蔣萬安曝總會主席1句話

2025雙北世壯運已圓滿落幕，雙北市長蔣萬安、侯友宜今出席企業感恩茶會，蔣萬安說，這次雙北世壯運辦完後，獲得國際壯年運動總會主席Sergii Bubka的高度讚賞，稱雙北世壯運為歷來世壯運立下新的最高標準。

蔣萬安說，Sergii Bubka跟他說，「I am so proud of you」，蔣則跟Sergii Bubka說，「Ｉam so proud of my team and my citizen」。

新北市長侯友宜表示，這次雙北世壯運場辦過程，看到很多令人感動的故事。尤其雙北也可以辦這樣世界頂級的運動賽事，「雙北做到了」，背後有大家的幫忙，很多人遇到他都跟他說，「哎呦，早知道我也要去報名，看到這麼精彩、100多歲都可以比賽，還有88歲的阿嬤跑得這麼快，我也可以做得到。」

台灣歷來規模最大、橫跨最多縣市的國際體育盛會雙北世壯運，已在5月30日順利落幕，雙北今天舉辦企業感恩茶會，感謝逾60家企業熱情支持與贊助。蔣萬安說，世壯運成功不僅讓世界看見台北，也展現台灣企業強大的凝聚力與社會責任。