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北投秀山長照園區BOT招商 衛生局估再增2千長照床
高齡化時代來臨長照需求增，北市府在原北投秀山國小預定地打造「秀山長照園區」採BOT招商，預估將增加400床長照床位，投資金額約34億。
衛生局表示，目前已民間促參方式規畫長照園區約有3案，預計可提供1000床床位，加上現有的都更、社宅參建，最快2031年前能新增共2000張長照床。
根據統計，台北市截至5月65歲以上人口達23.57%，邁入超高齡化社會，衛生局推估目前所需的長照床數約1.5萬張，現階段已建置7000床，考量大需求日益擴增，加上公部門資源有限，採促參引入民間的資金、專業知識和營運能力，更有效率地推動長照服務的建置與發展。
原秀山國小預定地受少子化衝擊已變更成衛生及社會福利設施用地，衛生局規畫採BOT模式，將2.64公頃用地打造為綜合型長照園區，從今天到10月8日開放投標，預計打造兩棟建築約400長照床位，除設立社區長照機構日間照顧中心外，也可結合高齡與健康服務附屬事業整合服務，促進長照人才就業及相關產業發展。
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