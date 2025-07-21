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臺北興富發棒球隊與球迷面對面嗨玩市集

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

臺北興富發棒球隊19日於臺北市微風南山戶外廣場，首次攜手「愛手創市集」邀請民眾走出家門、享受運動樂趣。現場不僅能近距離與球員互動、參與棒球運動體驗，更有多項限量好禮挑戰兌換，為臺北夏日注入滿滿活力。

北市府體育局表示，臺北興富發棒球隊隸屬於臺北市政府，自2009年成立以來，肩負著培育年輕優秀棒球選手、推展臺北市基層棒球運動的重要使命。多年來，球隊積極參與國內外各項賽事屢獲佳績，展現了臺北棒球的實力與潛力。在剛落幕的台啤盃甲組棒球錦標賽中，臺北興富發棒球隊以五場勝利之姿挺進冠亞軍爭奪戰，最終榮獲亞軍殊榮，每位球員展現精湛的球技與堅韌的鬥志，讓人為之喝采，也見證臺北興富發棒球隊的堅強實力。

體育局指出，本次跨界攜手「愛手創市集」，是臺北興富發棒球隊首次結合體育與文創，希望打破運動場上的距離感，讓更多市民朋友親身體驗棒球的魅力。由15位臺北興富發棒球隊球員親自帶領市民朋友進行棒球趣味挑戰，讓大家親身體驗棒球。無論是親子家庭或是好友同遊，都能盡情感受棒球的熱情與魅力。臺北市政府體育局與臺北興富發棒球隊持續以推廣棒球運動與發展為核心使命，透過舉辦「棒球體驗營」、「基層球員觀賽」等深受好評的活動，積極培養運動人口，厚植棒球文化根基。同時，也持續與民間公益單位攜手，關注環保、運動推廣及弱勢關懷等公共議題，發揮運動的正向影響力。從場上拚戰到場下參與公益，球隊不僅是運動的實踐者，更是社會的推動者，希望邀請更多市民一起動起來，共創健康、活力、正向的運動城市。

聚傳媒

運動 體育 公益 北市府 微風南山

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