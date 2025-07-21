臺北興富發棒球隊與球迷面對面嗨玩市集

各地行人交通事故層出不窮，新北市新聞局今年以「友善新北 從停讓開始」為口號，攜手人氣IP角色「柴語錄」與超萌KOL「紅豆妹」合作拍影片，加強傳遞「車輛禮讓行人、行人注意車輛」的雙向安全意識，盼營造更安全友善的通行環境。．．．

2025-07-21 15:00