新北紅豆妹與柴語錄宣導停讓 把路權還行人

各地行人交通事故層出不窮，新北市新聞局今年以「友善新北 從停讓開始」為口號，攜手人氣IP角色「柴語錄」與超萌KOL「紅豆妹」合作拍影片，加強傳遞「車輛禮讓行人、行人注意車輛」的雙向安全意識，盼營造更安全友善的通行環境。

車水馬龍的北市街頭近日剛發生一名醫師走在斑馬線遭公車撞死憾事，撞及當下的驚悚畫面，讓行人心驚驚，如何強化行人安全是重中之重。

新北新聞局長李利貞指出，此次交通安全宣導影片，邀請人氣小網紅「紅豆妹」，透過與長輩及「廢柴」的溫馨互動，搭配生活化語言與實用示範，讓民眾輕鬆理解正確穿越道路方式。市府要推動「停讓文化」，擴大全民參與，讓友善的交通環境，從停讓開始做起。

新聞局表示，宣導影片今天同步上架「我的新北市」及「紅豆妹」臉書粉絲專頁。影片中，紅豆妹以國台語雙聲道，提醒阿嬤注意路況、不可任意穿越馬路，貼心叮嚀「綠燈秒數夠才GO」，也呼籲駕駛人應主動停讓行人，讓大家攏平安、放心過馬路。

汐止上班族吳小姐說，看了影片很有感，在部分道路上，行人直行過馬路好像上戰場，「明明是你的路權，卻沒幾輛車會讓你」，她改成「冂」字型走路法，就是擔心被不長眼的開車族A到。

新聞局提醒，為提升停讓行人意識，交通部修正裁罰基準，今年6月30日起，未停讓行人致人輕傷，罰鍰由原本7200元提高至1萬8000元；未停讓行人致人重傷或死亡，罰鍰從1萬8000元提高至3萬6000元。