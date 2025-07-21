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捷運土城樹林線LG16站開發案簽約 打造樹林雙塔

中央社／ 新北21日電

新北市政府今天舉行「土城樹林線LG16站出入口A、B捷運開發案」簽約儀式，市長侯友宜表示，將興建2棟地上27層建築，打造樹林雙塔地標，預計2032年完工。

新北捷運工程局自辦土城樹林線9處捷運開發案，目前3處已成功招商，今天上午在新板希爾頓飯店舉辦LG16站出入口A、B捷運開發案簽約儀式，在侯友宜見證下，由捷運局長李政安與信義開發公司董事長周俊吉共同簽約。

侯友宜表示，捷運土城樹林線全線共規劃9處捷運開發案，其中LG17站、LG16站出入口A及B等3處，都由信義開發公司獲選為最優申請人。

他表示，LG16站出入口A、B處開發案，目前規劃各興建1棟地上27層、地下5層建物，打造樹林雙塔地標，總投資金額約為新台幣45億元，預計2032年完工，將可引入居住人口達1400人。

侯友宜接受媒體聯訪表示，過去是捷運完工後再來做捷開案，這次為了讓捷運更有效率，將隨著捷運的興建一起聯合開發，一來可以減少開發時間，二來在開發過程中可以跟捷運連通，塑造社區共好。

李政安表示，捷運土城樹林線全線共規劃9處捷運開發案，預期引資約382億元，除LG17站、LG16站出入口A及B等3處外，LG15站出入口B及LG19站出入口A、B等3處公告招商中，預計9月開標，其餘3處正辦理都市計畫變更作業。

土城 侯友宜 新北捷運

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