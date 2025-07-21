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虎頭蜂螫事故多 新北動保處與台大建置熱點地圖防蜂
炎炎夏季，進入虎頭蜂螫事故多發期，新北去年民眾通報蜂案總計7916件，其中虎頭蜂案共3715件，為避免民眾遭蜂螫，新北市動保處去年與台大昆蟲學系楊恩誠教授合作，著手虎頭蜂熱點調查分析計畫，用歷史資料架設新北虎頭蜂熱點網站，並製作出虎頭蜂築巢熱點地圖及螫傷熱點地圖。
虎頭蜂螫以田間、林地作業族群風險尤其高，農民、園藝工或清晨除草者常在高風險時段於農田或濕地工作，蜂巢隱藏於草叢、灌木或地下，極易遭侵犯，造成蜂螫事件發生，另外民眾至郊山步道踏青，也常遇蜂螫事件。動保處提醒民眾，外出前可上虎頭蜂熱點網站，查詢歷年虎頭蜂築巢熱點地圖，避開虎頭蜂偏好築巢的點位，為自己多加一份保險。
此外，動保處也將和各區公所合作，在12處風景區、登山步道蜂巢熱點，其步道入口處，架設16面警戒告示牌，包含虎頭蜂辨識、防蜂提醒、通報與急救資訊等，以讓民眾提高警戒。
動保處提醒民眾若發現蜂巢或蜂群活動，即應暫停活動，勿自行摘蜂，應通報1999或動保處1959專線由專人摘除，另請民眾於郊區活動時，每50公尺應進行周遭巡視，以防未察覺蜂群。一旦有1、2隻警戒蜂圍繞時，應馬上撤離，勿再前進或作業。
戶外活動應穿著淺色、光滑長袖衣褲、淺色帽子，避免穿深色粗糙材質。並隨身攜帶簡易驅蜂噴霧，如含DEET驅蚊液事前噴灑，以作為應急防護。若不幸遭遇虎頭蜂螫，應先盡速逃離現場，或至鄰近醫院就診，爭取搶救時間。
新北市動保處提醒，虎頭蜂巢外觀多呈現球狀，顏色為土黃色，表面帶有波浪狀紋路，常見於樹枝或屋簷下，周遭會有巡邏蜂飛行。清明節過後至11月為虎頭蜂頻繁築巢旺季，民眾住家附近如發現疑似蜂窩構造物，為避免誤判遭遇蜂螫事件發生，可即刻通報動保處24小時專線（02-29596353）派員處理。
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