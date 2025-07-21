新北暖心中醫師熱中公益連2年捐車 自許為螢火蟲發微光照亮別人

73歲中醫師林曾翠霞去年捐2輛復康巴士給新北市府，她今天再捐1輛社福專車給社會局，為前線社工助一臂之力。林曾翠霞個性質樸，做公益卻很慷慨，也到拉拉山義診，她在新店區開中醫診所，遇弱勢病患常不收掛號費，自許為螢火蟲，盼發出微弱的光照亮有需要的人。

林曾翠霞今天偕新北中醫師公會幹部、女兒林桂華等人一同到市府捐車，由秘書長邱敬斌見證。林曾翠霞幽默地說，她現在都是為出席公益場合才買新衣，希望能多買新衣，所以要更賣力做公益。

林曾翠霞當中醫師約20年，在新店區經營中醫診所，林桂華說，母親有一顆柔軟的心，發心想做公益，家人無條件支持。

邱敬斌說，新北有29個行政區，幅員廣闊，林曾翠霞去年4月捐贈2輛復康巴士，以公公林敬章、婆婆林江查某婆、丈夫林漢時名義捐車給新北市府，盼能幫助行動不便的長者及身心障礙者，今年再次響應新北市好日子愛心大平台行動，捐贈1社福專車，支持社工能提供弱勢家庭民生物資及關懷服務。

「醫者父母心，林曾翠霞就是最好典範。」邱敬斌說，新北市中醫師公會在防疫期間投入甚多心力，許多中醫師熱中公益，持續散發光和熱，守護病患，也守望社會。