提高乘車意願 環狀線班距將加密
新北環狀線營運逾5年，日均運量約7萬人次，班距過長影響乘車意願，新北捷運公司正研擬加密班距，預計近期調整，尖峰時段每5分半鐘一班縮短為5分鐘內，離峰時段10分鐘班距縮為8分鐘內，提高班次密度，來強化運能與服務品質。
新北捷運公司總經理吳國濟說，班距加密在部分路段將提升車速，考驗提升效率、降低噪音間的平衡。他強調，加密班距、提升服務量能是增加運量、改善乘客搭乘體驗的經營王道，捷運公司已評估可行性，將盡快實施。
對於班距問題，議員黃心華表示，民眾對班距過長的反映多集中在小碧潭支線，環狀線相對較少。他也指出，環狀線去年因地震一度損壞，經過半年調整，縮短班距確實是市民期待的方向。他也提醒，離峰時段是否也要加密，應評估邊際效益與營運成本、行車安全間的關係。
議員黃淑君則指出，離峰時間10至15分鐘一班車的狀況確實為民眾所詬病，如今搭乘熱度有上升，加密班距有助提升使用意願。她也強調，在板橋、中和沿線有居民反映噪音問題，若要提升車速，也要符合相關噪音標準。
成大交通管理科學系教授鄭永祥指出，班距加密對提升運能一定有幫助，能舒緩尖峰時段人流壓力。他也提醒，在提升車速之際，須考量列車過彎可能產成的噪音問題，可在進出彎道時適度減速，強化隔音牆設計與材質，以減輕對周遭環境的衝擊。
台北捷運員工達6000人，新北捷運人力僅600人，北捷日均運量200萬人次，新北捷日均運量10萬人次，運量是北捷的二十分之一。新北捷成立7年，前年首度轉虧為盈淨利1.3億，去年遇環狀線震損停駛，整年淨利約3000萬，吳國濟說，今年還是有望賺錢，續發績效獎金給員工。
明年將加入三鶯線營運，吳直言，為開源節流，無法採一路線一組人馬方式，透過「以小搏大」人力配置、站店合一模式、五捷聯盟共同採購等方式，放大經營效益。
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