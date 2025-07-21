汐止翠湖保育有成 民代促金龍湖跟進

新北汐止翠湖生態保育有初步成果，保護台灣細鯿在原生棲地繁衍，民代促金龍湖應跟進，農業局表示，今年持續補助移除翠湖外來魚種，金龍湖屬農田水利署所有，會請中央參考學者提出的恢復水域生態方案。

議員張錦豪說，保護汐止翠湖方案執行多年，經專家調查當地生態已有不錯成果。翠湖是台灣細鯿在新北的最後天然棲地，近年透過持續移除吳郭魚、錦鯉等外來種，穩定局部生態環境，讓台灣細鯿族群逐步恢復。

實際投入翠湖生態復育多年，中華民國生態保育協會生態講師左承偉說，1970年代台灣細鯿分布在碧湖、大湖、金龍湖、翠湖，因都市化及湖岸水泥化滅絕，如今僅剩下翠湖，成為台北盆地最後的天然棲地。

左承偉建議市府，復育翠湖生態除持續移除外來魚種，原生水生植物復育也重要，建議分區移除野薑花、李氏禾，翠湖沙包壩修復應分階段，逐步堆疊沙包壩，有利移除外來魚種，同時不會因為水位驟升而淹死水生植物。

張錦豪說，汐止另一個湖泊金龍湖水域更大，現以景觀休憩為主，也有生態危機，希望跟進復育。

農業局表示，啟動翠湖外來種魚類移除計畫以來，至去年底已移除尼羅吳郭魚、吉利吳郭魚、錦鯉、朱文錦、食蚊魚共3045隻、吉利吳郭魚魚苗1060隻，也移除湖岸李氏禾、野薑花，減少外來魚類躲藏空間。

農業局依據海洋大學教授陳義雄提供的資訊，指金龍湖生態面臨的問題同為外來種入侵。陳義雄認為，為保留原生魚類種源，公部門和學界要緊密合作，公部門提供可作安置復育的封閉水域棲地，學界提供養殖復育及新生子代增殖專業，族群穩定成長後再野放回棲地。