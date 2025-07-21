聽新聞
0:00 / 0:00
私繪紅線警當真 北市開475張違停罰單
北市街頭隱藏「幽靈紅線」，有民眾私繪紅線，市府陸續塗銷37處，警方誤以為是官方畫的紅線，2年內開出共475件違停罰單，其中9件被申訴，4件罰單撤銷。議員質疑有違程序正義，要求建立撤單機制。對此，北市交工處將邀警方研議救濟方式。
交工處2023年6月至今年6月陸續塗銷37處私繪紅線，期間警方在37處私繪紅線地點含列管紅線告發累計475件；僅9件申訴、4件撤銷涉私繪紅線疑義罰單，其餘5件因不屬私繪地點或私繪紅黃線問題未撤單。
議員侯漢廷接獲陳情，民眾反映停車當下難分辨紅線真偽而遭開單。這些紅線究竟何時私繪無人知曉，3大熱點為信義區吳興街220巷37弄巷內、北投區三合街一段82巷內、士林區士東路91巷40弄，成為冤案重災區。
侯漢廷批警方執法「見線即開單」，交工處塗銷私繪紅線卻未通知警方，導致兩者資訊斷鏈，因私繪紅線開罰違停者有違程序正義，也缺乏有效補正機制。
交工處長張建華表示，對於警方可能誤開停在私繪紅線處的罰單，交工處將邀集交大研議因應作為，例如公告37處已塗銷私繪紅線地點，民眾可依程序向警方申訴，或將37處名單提供交大，由警方主動清查撤單。
交工處工程隊長王耀鐸觀察，私繪地點多在巷弄內，受限道路寬度，有些民眾私繪紅線是為不讓路邊停車影響自家車通行進出，私繪者多以油漆畫設，在接獲民眾通報後，交工處會前往確認、塗銷。對私繪標線者，若被蒐證舉發且確認屬實，警方可依道交條例處1200元以上2400元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言