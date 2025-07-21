星期評論／地上權卡關 蔣市府不讓公務員涉險

輝達海外總部落腳北士科，美事一樁，卻因地上權如何解套仍卡關。當年2021年新壽得標T17、18的權利金爭議殷鑑不遠，市府若允許新壽將地上權轉移給輝達，背後有無龐大利潤？難保未來不會有圖利質疑，避重蹈大巨蛋、京華城覆轍，副市長李四川喊話新壽先「合意解約」再土地移轉，避開有圖利之虞的行政紅線，不讓公務員涉險。

今年5月，輝達執行長黃仁勳訪台宣布海外總部落腳北士科，台股翻漲，也讓台北的AI產業鏈目標，再往前邁一大步。好巧不巧，輝達屬意的T17、18兩塊地，背負有新壽得標權利金過低、又免附投資計畫等爭議，議會還組調查小組做出檢討結論，若蔣市府讓新壽當二房東，抑或地上權轉移輝達背後牽涉龐大利潤，恐難向市民交代，也可能讓依法行政的公務員，陷圖利特定企業爭議。

目前，輝達在T17、18蓋總部有3種解套方式，一是新壽將地上權案蓋好後租給輝達，此方案是讓新壽當二房東；二是新壽將地上權案移轉給輝達，但市府憂慮恐圖利之嫌；第三也是市府認為最好解方，新壽先與市府「合意解約」，市府取回地上權的土地後，再移轉給輝達。

不過新壽對市府提出的最佳方案，據了解，目前不同意，但新壽也有時間壓力，傳與輝達協議須9月底前完成移轉等相關程序，如何順利讓輝達進駐北士科，新壽態度仍是最大關鍵。

過去曾被前市長柯文哲視為五大案之一的大巨蛋，在市長蔣萬安上任後順利營運，大巨蛋為北市創造可觀的體育及演唱會經濟。

同樣地，如何讓輝達順利進駐北士科，打造台灣成為全世界AI科技重鎮，更須公私合力，對新壽來說，若能摒除外界疑慮，促成輝達進駐北士科，能破除昔日的爭議，也賺得企業形象。