新北汐止翠湖保育多年 守住台北盆地台灣細鯿最後天然棲地

新北市議員張錦豪與生態學者合作，推動保護汐止翠湖生態多年，保護台灣細鯿在原生棲地繁衍。張錦豪今指翠湖保育有成，金龍湖應跟進。農業局表示，今年持續補助移除翠湖外來魚種，金龍湖則屬農田水利署所有，會請中央參考學者提出的恢復水域生態方案。

張錦豪說，保護汐止翠湖方案執行多年，經專家調查當地生態已有不錯成果。翠湖是台灣細鯿在新北的最後天然棲地，近年透過持續移除吳郭魚、錦鯉等外來種，已穩定局部生態環境，讓台灣細鯿族群逐步恢復。

實際投入翠湖生態復育多年，中華民國生態保育協會生態講師左承偉表示， 1970年代台灣細鯿分布在碧湖、大湖、金龍湖、翠湖，但陸續因都市化及湖岸水泥化滅絕，如今僅剩下翠湖，成為台北盆地最後的天然棲地。

左承偉建議市府，復育翠湖生態除持續續移除外來魚種，原生水生植物復育也很重要。他建議分區移除野薑花、李氏禾，翠湖沙包壩修復應分階段，逐步堆疊沙包壩，一來有利移除外來魚種，同時不會因為水位驟升，淹死水生植物。

張錦豪表示，翠湖保育工作已見初步成效，市府今年接續執行保育計畫，他表示肯定與感謝。汐止的另一個湖泊金龍湖，水域更大，現在以景觀休憩為主，但也有生態危機，希望能跟進復育。

農業局表示，啟動翠湖外來種魚類移除計畫以來，至去113年底已移除尼羅吳郭魚、吉利吳郭魚、錦鯉、朱文錦、食蚊魚共3045隻、吉利吳郭魚魚苗1060隻。同時也進行移除湖岸李氏禾、野薑花，減少移除時外來魚類躲藏空間。

去年在翠湖進行6次生態調查，平均每次可調查到18.8隻台灣細鯿。農業局為了增加台灣細鯿可利用棲地，今年也會進行圓葉節節菜等水生植物復育，並修築下游沙包壩。

金龍湖部分，農業局依據海洋大學教授陳義雄指供的資訊，指目前金龍湖生態面臨的問題同為外來種入侵，若要接續翠湖經驗，復育作業必須因地制宜。

陳義雄認為，為了保留原生魚類種源，公部門和學界需要緊密合作，由公部門提供可作安置復育的封閉水域棲地，學界提供養殖復育及新生子代增殖專業，讓族群穩定成長之後再野放回翠湖、金龍湖等開放水域棲地。