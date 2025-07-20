新北環狀線班距將加密 議員籲兼顧噪音與營運成本

新北環狀線營運至今已逾5年，日均運量約7萬人次，但班距過長問題仍為不少乘客詬病。對此，新北捷運公司正研擬加密班距，預計近期調整，將尖峰時段由每5分半鐘一班縮短為5分鐘內，離峰時段由10分鐘縮至8分鐘內，盼透過提高班次密度，提升運能與服務品質。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，班距加密將同步伴隨車速提升，但也將面臨「提升效率」與「降低噪音」間的平衡考驗。他強調，加密班距、提升服務量能，是增加運量、改善乘客搭乘體驗的「經營王道」，捷運公司已評估可行性並將盡快實施。

對於班距問題，新北市議員黃心華表示，民眾對班距過長的反映多集中在小碧潭支線，環狀線相對較少。不過他也指出，環狀線去年因地震一度損壞，經過半年調整與熟悉後，縮短班距確實是市民所期待的方向。不過他提醒，離峰時段是否也需大幅加密，應審慎評估「邊際效益」與營運成本、行車安全間的關係。

新北市議員黃淑君則指出，離峰時間10至15分鐘一班車的狀況確實為民眾所苦，如今搭乘人數上升，加密班距有助提升大眾運輸使用意願。不過她也強調，在板橋、中和端等地，沿線噪音已有「蠻嚴重」問題，若要提升車速，更應符合相關噪音標準，兼顧在地居民生活品質。她同時呼籲無人駕駛技術品質須提升，避免再發生過站不停或其他營運疏失。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥指出，班距加密對於提升運能「一定有幫助」，能舒緩尖峰時段人流壓力。不過他也提醒，在提升車速之際，須考量列車轉彎時可能造成的噪音問題，建議在進出彎道時適度減速，同時強化隔音牆設計與材質，以減輕對周遭環境的衝擊。他強調，未來在捷運運能提升與環境友善之間，如何取得平衡，將是交通單位需面對的重要課題。