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冷泡就很美味 新北坪林有機農堅持友善環境種出冠軍茶

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
坪林有機茶農陳金環為今年新北有機好茶分類分級評鑑冠軍。圖／新北市農業局提供
坪林有機茶農陳金環為今年新北有機好茶分類分級評鑑冠軍。圖／新北市農業局提供

二十四節氣中大暑將至，天氣炎熱，正是品茗解暑的好時節。新北市有機運銷合作社推出當季生產的有機包種茶，茶湯清新甘潤、香氣幽雅撲鼻，適合熱飲也宜冷泡，深受消費者喜愛。

為鼓勵民眾支持在地有機農業，合作社推出限時優惠，每盒有機茶禮盒現折200元，新北市農業局誠摯邀請大家踴躍選購，共同享受夏季最安心的茶飲。

坪林有機茶農陳金環是今年新北有機好茶分類分級評鑑冠軍。16年前，她因母親的一句話離開都市生活，接下舅舅位於山林間的有機茶園，從農事門外漢開始學習施肥、除草、採茶與製茶。秉持對土地的尊重，延續有機耕作方式，並逐步轉型為自然農法，將茶園命名為「溪山尊上」，紀念外公留下的這片山林。

初期採行有機栽培時，因不使用農藥與化肥，產量一度驟減8成，面臨極大挑戰。陳金環未退縮，進一步改善耕作管理，採取手工除草、輪作覆草、使用有機質肥料並培養土壤微生物活性，讓茶園逐漸恢復生機。

多年下來，茶樹體質變得更健康，病蟲害壓力穩定，產量也慢慢回升。今年預計可收成100斤茶乾，品質穩定且香氣濃郁。陳金環堅信，只要用心善待土地，大地終會回報最純淨的風味。為讓更多人喝到真正友善環境的茶，今年也與全國製茶評鑑季軍吳令華合作製茶，讓茶香更上層樓

新北市農業局表示，為鼓勵茶農加入有機耕作行列，提供包含有機肥料、農業機械以及生產資材等補助，讓有機農友減輕負擔，同時大眾喝的健康，對環境也友善、環保。

新北市有機運銷合作社推出有機茶禮盒優惠。圖／新北市農業局提供
新北市有機運銷合作社推出有機茶禮盒優惠。圖／新北市農業局提供

茶葉 有機耕作 坪林

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