北海岸「漂流木演義」 14藝術家裝置藝術說漂流木的故事

「2025福爾摩沙北海岸藝術季」昨晚在朱銘美術館開幕，「漂流木演義」展期至9月28日，14位術家以漂流木為創作媒材，創作大型地景裝置藝術及公車亭再造。主展區有8件大型地景藝術裝置，講述漂流木的故事。

北觀處說，今年藝術季展區分布在朱銘美術館園區、白沙灣遊憩區、台二線沿岸4座公車亭再造，還有嵩山梯田、忠寮農村與三生步道等共創地景藝術，一同構築「藝術漂流線」，以山海為語彙，講述自然與社群交織的故事。

藝術季希望透過漂流木藝術創作、藝術營、工作坊及教育活動，創造自然與人文接合的藝術行動計畫，匯聚美術館、社區、自然景觀與校園潛能，將北海岸重新構想為一個充滿創造力的藝術場域，引發觀眾對環境保護與文化再生的深刻思考。

開幕融合擊鼓、現代舞、光影科技與煙火，交織出「山、川、水、海、天地」的自然意象，打造感官震撼的跨域藝術饗宴，現場並有四季食農市集，展售北海岸地區在地農特產美食及藝術手作品。