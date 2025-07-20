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被浪浪感動 巴拉圭女生動物之家當志工

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
Ruth（左）與Claire（右）是西班牙語系畢業生，兩人跨文化友誼也在志工服務中更顯深厚。圖／新北市動保處提供
Ruth（左）與Claire（右）是西班牙語系畢業生，兩人跨文化友誼也在志工服務中更顯深厚。圖／新北市動保處提供

來自南美洲巴拉圭的Ruth Leiva，原本只是陪想養貓的台灣好友胡可宣（Claire）到淡水動物之家認養貓咪，但被毛孩渴望陪伴的眼神打動，在站長黃琦新熱情邀約下，自此每周1至3次捲起衣袖、腳穿雨鞋，攜手走進犬舍與貓房，擔任志工陪伴這些等待被認養的小生命。

Ruth去年取得淡江大學國際事務與戰略研究所碩士學位後留在台灣，目前從事西班牙語客服工作。她是一位虔誠天主教徒，總是帶著親切溫柔的陽光笑容面對犬貓，即使平日工作繁忙，仍持續利用空檔時間前往淡水動物之家協助清潔、餵食、陪伴毛寶貝。

Ruth表示，原本只是想分享溫暖愛心，沒想到卻從牠們身上得到更多回饋，能夠陪伴牠們成長、康復、甚至找到新家庭，是她生活中最大的喜悅。

她觀察到許多來台外籍留學生對當志工充滿熱忱，卻無外文相關資訊可加入參與，又或擔心中文不夠好而猶豫裹足不前。她希望讓更多人知道，陪伴是最簡單的語言。她願意將自己經驗分享，協助其他國際友人一起加入照護流浪動物的行列。

動保處表示，來自國際的志工參與，不僅促進文化交流，也為動保工作注入更多溫度與希望。Ruth的行動讓大家看見「愛動物」不分國籍，每個人都可以透過一雙手為這些生命帶來改變。

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