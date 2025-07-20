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學校接送區臨停收罰單 北市家長成冤大頭

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
台北市部分智慧停車柱，有科技執法功能。圖／聯合報系資料照片
台北市部分智慧停車柱，有科技執法功能。圖／聯合報系資料照片

北市9處學校周邊設家長接送智慧停車柱，但停車逾時15分鐘後會啟動科技執法，直接開罰，每天平均就會有1到2位家長被開單，還有人乾脆不停智慧停車柱，停在紅線上，加劇學校周邊違停亂象。北市停管處表允諾加強告示，提醒家長。

9校平均每月開單件數，其中濱江國小19件、螢橋國小40件、五常國小17件、西門國小45件、和平國小9件，議員詹為元說，開罰件數異常高，且多集中在上下學尖峰時段，接送學生的父母成了冤大頭。

詹為元說，這些停車格的牌面寫有「禁止在上下學時間停車」，但實際上有規畫15分鐘緩衝時間，讓家長利用，可以在上下學時段短暫停靠接送孩子，但「15分鐘可停」的彈性制度，根本沒在牌面上標示清楚，只有「禁止停車」四個大字，部分家長根本不知道可以短暫停，更不知道超過15分鐘會被拍照開單。

另外一種情況是許多家長看到牌面寫「上下學時間禁止停車」，認為一停進格子就直接被罰，乾脆違停在紅線、黃線或路口，結果反而加劇周邊違停亂象，背離設立智慧車柱的初衷，詹為元說，不能再放任「資訊不透明」坑殺守法家長。

停管處表示，有部分國小家長接送區改為臨時停車格位，停車牌面標示不清楚，也有部分停車格是將「限停15分鐘」的警示語直接畫在地上，會持續研究是否仍有更顯目提醒方式，將加強牌面告示，以維護民眾停車權益。

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